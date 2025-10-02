El CEO de Twitch hace su top 5 streamers de toda la historia y desata la polémica dejando a Ibai fuera

A pesar de la situación de Twitch registrando sus peores números en años, es indiscutible que el mundo del streaming vive un momento único, con creadores que han logrado trascender la propia plataforma y convertirse en auténticos referentes culturales, tanto para los espectadores como para las marcas.

Figuras como Ninja o Pokimane fueron pioneros en abrir el camino, mientras que otros como Kai Cenat o Ibai Llanos han llevado los números a récords nunca antes vistos.Por eso, cada vez que se hace un ranking sobre los grandes nombres de la plataforma, la conversación se dispara en redes sociales.

Si además es el propio CEO de Twitch quien comparte su lista personal, la polémica está aseguradas. Eso fue exactamente lo que sucedió durante el Mafiathon de Kai Cenat, donde Dan Clancy reveló quiénes son, para él, los cinco streamers que deberían estar en el “Monte Rushmore” del streaming.

La sorprendente ausencia de Ibai Llanos en la lista del CEO de Twitch

El listado de Clancy incluyó a Kai Cenat, Ninja, Pokimane, IShowSpeed y CohhCarnage, cinco nombres con trayectorias muy distintas, pero de enorme impacto en Twitch. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Ibai Llanos, considerado por muchos como el creador que más ha contribuido a redefinir los límites de la plataforma en los últimos años.

El streamer español no solo cuenta con varios de los récords históricos de audiencia de Twitch, como la retransmisión de La Velada del Año, sino que también ha logrado llevar el fenómeno del streaming a públicos que van mucho más allá del gaming tradicional. Por eso, su exclusión del top de Clancy fue recibida con sorpresa y, en algunos casos, con duras críticas.

En redes sociales, numerosos usuarios, incluidos el propio TheGrefg ,señalaron que dejar fuera a Ibai es prácticamente ignorar una parte fundamental de la historia de Twitch y que su impacto no puede pasarse por alto.