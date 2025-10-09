El CEO de Twitch sorprende al donar dinero en efectivo a una streamer para evitar que la plataforma se quede con una parte

En la comunidad del streaming, los debates sobre los ingresos de los creadores y las comisiones de las plataformas son constantes. Twitch, en particular, ha sido objeto de críticas por las reducciones en su sistema de reparto y los porcentajes que aplica a las suscripciones y bits. En medio de esta conversación, el propio director ejecutivo de la compañía, Dan Clancy, ha protagonizado un gesto que no ha pasado desapercibido.

Durante un encuentro con una creadora de contenido, Clancy decidió hacer algo poco habitual para un CEO de una de las mayores plataformas de streaming del mundo: entregarle dinero en efectivo en lugar de regalar suscripciones al canal.

El propio Dan Clancy prefiere donar directamente para que Twitch no se lleve comisión

En el vídeo, que rápidamente se viralizó en redes, se puede ver a Dan Clancy sacando unos billetes y dándolos personalmente a la streamer, explicando que de esa manera ella recibiría casi un 50 % más del valor total que si realizara la donación mediante Twitch.

El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de autocrítica hacia el propio modelo de monetización de la plataforma, ya que las suscripciones suelen dejar a los creadores con solo una parte del ingreso total. Otros usuarios, sin embargo, lo tomaron con humor, destacando la ironía de que el propio CEO reconozca públicamente que los donativos fuera de Twitch resultan más rentables.

El clip ha generado miles de reacciones en X y Reddit, donde los creadores lo ven como una señal positiva de que la dirección de la plataforma es consciente de las preocupaciones de su comunidad, aunque aún esperan medidas concretas para mejorar el reparto de ingresos.