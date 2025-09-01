'Star Wars' confirma una importante verdad sobre los Jedi que nadie esperaba

Star Wars ha confirmado de manera oficial que Barriss Offee tenía la razón absoluta al respecto de la Orden Jedi. Considerada una Jedi durante la era de las Guerras Clon, Barriss Offee acabó desilusionándose con las acciones que tomó la organización durante el conflicto galáctico. Aunque es cierto que sus acciones fueron completamente desproporcionadas, es un hecho indiscutible que sus críticas eran completamente válidas.

Entrenada por Luminara Unduli, Barriss Offee fue una sanadora Jedi y una de las mejores aliadas de Ahsoka Tano. Sin embargo, fue finalmente corrompida por el lado oscuro cerca del final de las Guerras Clon, albergando un profundo resentimiento hacia la Orden Jedi. Dicho esto, Star Wars ha dejado muy claro que las críticas de Barriss Offee a los Jedi tenían cierto sentido. Eso sí, no quiere decir que lo que vino después estuviese justificado.

'Star Wars' da cierta validez a la crítica de Barris Offee

Conforme continuaban las Guerras Clon, Barriss Offee se sentía cada vez más decepcionada por la corrupción, la violencia, la devastación y, en particular, por el papel que ocupaba la Orden Jedi en este conflicto. Después de todo, el Consejo Jedi acordó que la Orden se convirtiera en el epicentro del Gran Ejército de la República. Esto difería mucho de esa posición en la que eran guardianes de la paz.

Esto finalmente empujó a Barriss Offee al lado oscuro, motivándola a bombardear el Templo Jedi, culpando a Ahsoka Tano de todo. Sin embargo, el nombre de Ahsoka quedó limpio después de que Anakin Skywalker descubriera la verdad. Fue durante su juicio posterior que Barriss Offee confesó, haciendo públicas sus críticas.

Después de todo, el personaje tenía cierta razón. Al menos eso es lo que se intuye en La Venganza de los Sith. La República cayó, la Orden Jedi fue destruida y el lado oscuro venció a la luz. En cierto modo, ese odio de Barriss Offee contra la Orden Jedi, aunque condujo a acciones que resultaron ser muy oscuras, se sustentaba en un fundamento lógico.

Aunque fue entrenada en el seno del lado oscuro y se convirtió en una cazadora que perseguía a numerosos Jedi, Barriss Offee finalmente abandonó el Imperio tras formar parte de su crueldad. Es por eso que eligió convertirse en una sanadora en partes remotas de la galaxia, ayudando a los sensibles a la Fuerza y sus familias a evadir la influencia del Imperio. Su opinión de la Orden Jedi fue acertada, pero eso no evitó que siguiese un camino de destrucción.