La razón que explica por qué los Sith utilizan máscaras en la franquicia de 'Star Wars'

Desde que se produjo la icónica primera aparición de Darth Vader en Star Wars, los Sith han sido vistos a menudo con todo tipo de máscaras que ocultan su rostro. Y como no podría ser de otra forma, solo podría haber un interrogante: ¿por qué? Este villano marcó la pauta a seguir de los Sith en más de un sentido, ya que el uso de diferentes máscaras se convirtió en algo bastante común.

Aunque George Lucas inició esta tendencia con Darth Vader, no fue él quien la continuó. Algunos otros creadores que también influyeron creativamente en la franquicia tomaron inspiración de Darth Vader. Esto es algo que llama especialmente la atención porque, a diferencia de los personajes Sith que ideó George Lucas, Star Wars decidió continuar con este detalle como algo habitual.

El legado de Darth Vader es inmortal

Aun así, aunque George Lucas no fuese partidario de incluir más Sith enmascarados, otros sí que lo han hecho con el paso del tiempo. Eso es lo que ha dado lugar a una amplia selección de personajes Sith que han sido enmascarados en la galaxia de Star Wars. Por ello, ahora existen varias razones que explican por qué tantos Sith se plantearon como objetivo utilizar este recurso, incluso si no eran una necesidad básica.

Se ha establecido en varias partes del canon de Star Wars que las máscaras cumplen una función mucho más importante de lo que se podría esperar. Muchas máscaras están especialmente diseñadas para convertirse en potentes conductos del lado oscuro, sirviendo como una especie de amplificador para las emociones que definen a los Sith. Algunas de las más importantes pueden ser el odio y la ira.

Darth Vader es considerado uno de los villanos más emblemáticos de la historia del cine Difoosion

Lo más sorprendente es que, en algunos casos, la mayoría de estas máscaras podían ser lo suficientemente fuertes como para poseer a quien las porta. Ese fue el caso de la máscara creada por Exim Panshard. Conteniendo el sufrimiento de cientos de inocentes masacrados por el Lord Sith, esta máscara tenía un efecto hipnótico en quien la usaba. Eso es lo que la hacía extremadamente poderosa en el lado oscuro.

Como es lógico, algunas máscaras de origen Sith son, por supuesto, más funcionales que otras. La máscara de Darth Vader lo ayudaba a mantenerse con vida tras las heridas que recibió a causa de su pelea contra Obi-Wan Kenobi. En líneas generales, los Sith de Star Wars usan máscaras de manera intencionada para potenciar sus capacidades en el lado oscuro.