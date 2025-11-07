⁠La reacción de IShowSpeed al retraso de GTA 6 que te hará sentir muy identificado

El segundo retraso de GTA 6 ya es una realidad con el que toda la comunidad de amantes a los videojuegos tendrá que convivir. La noticia, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en uno de los grandes bombazos del año, provocando todo tipo de reacciones entre las personas relacionadas con la industria.

Desde editoras que han respondido al retraso hasta usuarios que adelantan la estrategia que podría seguir Rockstar, la información no ha dejado indiferente a nadie. Dentro de todo este abanico de reacciones, probablemente la que más ha servido para que los jugadores se sientan identificados es la de IShowSpeed.

El youtuber estadounidense se enteró de la noticia en pleno directo, entrando en un estado de shock mientras enumeraba todas las cosas que podrían pasar en su vida de aquí a que llegue la fecha de lanzamiento final.

Speed, desolado con el aplazamiento de GTA 6

La cuenta de Speedy Updates ha compartido las palabras del creador de contenido, que tras leer el comunicado introdujo música triste para poder derrumbarse sin contenciones.

“No va a salir, no va a salir”, empezó a repetir una y otra vez el streamer mientras se llevaba las manos a la cabeza. “Quizás tenga hijos, quizás tenga mujer, quizás esté casado”, enumeró el creador de contenido mientras su chat reaccionaba con risas a sus palabras.

Después de barajar otras posibilidades, como que tenga mascota para cuando salga el juego, Speed llegó a la conclusión de que “será un hombre completamente nuevo” cuando GTA 6 sea lanzado, todo antes de necesitar tomarse un respiro para seguro con el directo.

Lo cierto es que más allá de la teatralización del creador de contenido, sus palabras han servido para demostrar lo que gran parte de la comunidad siente ahora que saben que el calendario vuelve a marcar poco más de un año para la llegada del juego.