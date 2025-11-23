Adiós a 'The Expanse': Prime Video encuentra un reemplazo como joya de la corona en ciencia ficción

Prime Video parece querer de vuelta la serie de ciencia ficción perfecta para reemplazar a The Expanse. Ya han pasado casi cuatro años desde el estreno del último episodio de la icónica serie y lo que más sorprende es que tuvo una trayectoria bastante accidentada. Los seguidores de la serie quedaron decepcionados cuando la cadena original, Syfy, la canceló en 2018 después de tres temporadas. Por suerte, Prime Video retomó el proyecto y lo emitió durante tres temporadas más.

Acertaron de pleno, ya que The Expanse resultó ser una inversión espectacular para Prime Video. La realidad es que puede considerarse la mejor serie de ciencia ficción de la plataforma, un logro nada fácil considerando la oferta existente. Claro está que, ahora que la serie insignia de Prime Video en este género vio su final, los espectadores necesitan saber qué ver a continuación. Pues bien, el nuevo reinicio de Stargate parece la opción más lógica.

Prime Video apuesta nuevamente por la ciencia ficción con un reinicio de 'Stargate'

Lo que está claro es que Prime Video ha causado sensación con este inesperado anuncio. Martin Gero, quien trabajó en las series originales de Stargate, estará al frente de un nuevo proyecto que debería llegar en los próximos años. Como bien sabrás, Stargate comenzó como una película de 1994 protagonizada por Kurt Russell y James Spader. Evolucionó hasta convertirse en una serie de televisión con una decena de temporadas y varios spin-offs.

El regreso de la franquicia se convertirá en un acontecimiento importante y el siguiente paso perfecto para Prime Video tras la finalización The Expanse. Stargate tenía ese encanto típico de la ciencia ficción de los 90, pero también demostró que podía ser muy profunda. Al igual que The Expanse, Stargate SG-1 explora la idea de que la humanidad se ha extendido por toda la galaxia. Los detalles de cómo sucedió esto son bastante diferentes, pero la idea se utilizó de un modo similar para explorar narrativas con tintes políticos y un notable calado social.

Son estas características las que acabaron convirtiéndola en una serie inmortal. Algo similar sucedió con The Expanse, pero el avance técnico era significativo. Lo que sí se espera es que el nuevo reinicio de Stargate no adopte el enfoque de realismo científico de The Expanse. Esto se debe a que los principios de este universo resultan más ambiguos, pero, sobre todo, extravagantes. Eso sí, se espera que establezca un nuevo estándar para la ciencia ficción, pero aún habrá que esperar a su estreno.