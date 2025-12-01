'Fast & Furious' ha evitado oficialmente un problema importante antes de la última entrega

La franquicia cinematográfica de Fast & Furious llegará oficialmente a su desenlace en 2027. Como bien sabrás, el proyecto que actualmente se encuentra en producción será el último de la historia principal de la saga protagonizada por Vin Diesel como Dominic Toretto. Lo más sorprendente es que la última entrega ha conseguido evitar el mayor problema que ha experimentado Marvel Studios en los últimos años.

Aunque las mejores películas de Fast & Furious forman parte del pasado, se espera que el final de Vin Diesel y compañía siga siendo un momento histórico. Y es que han pasado casi 30 años desde el estreno de la entrega original. Pues bien, tras una reciente actualización, parece que la película está en camino de convertirse en el único proyecto que llegará a su cénit en los próximos años. Será en 2027 cuando, con suerte, la entrega pueda hacerle justicia a la franquicia con un clímax que complazca al público.

El cierre definitivo de 'Fast & Furious' supondrá el final de Dominic Toretto

Dado que Fast & Furious habrá completado su arco argumental principal, se puede afirmar definitivamente que ha evitado un grave error que cometió Marvel Studios a principios de esta década. Tras el éxito de taquilla récord de Vengadores: Endgame, la compañía tomó la decisión de lanzar demasiadas series de televisión, lo que solo terminó empañando la reputación de la saga cinematográfica paralela.

Por ahora, a diferencia del UCM, no se ha materializado ningún spin-off televisivo de acción real de Fast & Furious. Desde luego es algo que sorprende, ya que Universal Pictures consideró tres ideas diferentes para adaptar la icónica saga de coches en televisión. Precisamente, una serie centrada en el personaje de Han Lue entró en preproducción. También se planteó la posibilidad de una precuela sobre una versión más joven del personaje de Vin Diesel, así como una comedia centrada en Roman Pearce y Tej Parker.

Todo apunta a que ninguna de estas ideas ha llegado a buen puerto. En realidad, se trata de una buena noticia, si se tiene en cuenta el mal ejemplo de la franquicia de Marvel Studios con sus estrenos de los últimos años. Si bien puede parecer que Fast & Furious ha conseguido sortear el error de Marvel Studios que le llevó a sobrecargar el contenido de la franquicia con excesivos spin-offs televisivos, cabe destacar que la saga ya cuenta con una serie de televisión.

Esto se debe a que Fast & Furious: Spy Racers bien podría haber inspirado a una nueva generación de seguidores de los coches a adentrarse en la franquicia. Con seis temporadas, la serie de animación tiene como protagonista a Tony, el joven primo de Dominic Toretto. Dicho esto, Fast & Furious no debería arruinar la sorpresa estrenando una serie de spin-offs televisivos menos elaborados una vez que su legado finalice en la gran pantalla.