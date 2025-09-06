Para mí, el relevo perfecto de 'From': este misterioso thriller de ciencia ficción juega con tu mente

Después de la fiebre que ha supuesto From, el público esperaba impacientemente el estreno de la cuarta temporada. Con un esquema narrativo muy similar al de Lost, From destaca por tener suspense en cada episodio. Cada vez son más los misterios que se suman a una historia repleta de secretos, así que los espectadores están ansiosos por descubrir la verdad que se esconde en un pueblo que no tiene escapatoria.

Para hacerte un poco más amena la espera, Wayward Pines es una serie que tiene ese mismo misterio central como eje argumental. Y sí, aunque no tenga la mejor puntuación en Rotten Tomatoes, es una serie atrevida que creo que puede gustarte. Wayward Pines puede describirse como un thriller de ciencia ficción que tiene un tono similar al de Expediente X.

Una serie con un misterio imposible de ignorar

Como protagonista se encuentra Ethan Burke, un agente del Servicio Secreto que investiga la misteriosa desaparición de dos de sus compañeros. Aunque la serie comienza con un accidente de coche, Wayward Pines es una serie con un perfil sobrenatural. El asunto se empieza a complicar cuando Ethan Burkedescubre que no puede salir del pueblo.

Wayward Pines fue coproducida por M. Night Shyamalan y duró dos temporadas antes de ser cancelada. Como es evidente, la mayor parte de las series de ciencia ficción que son canceladas no ofrecen una resolución clara de la trama. Aunque Wayward Pines es uno de estos ejemplos, creo que sigue siendo una excelente serie para ver si te enamoraste de From.

Eso sí, Wayward Pines cometió algunos errores completamente imperdonables. Estas decisiones podrían haber provocado una puntuación en Rotten Tomatoes de solo el 60% que obtuvo de la crítica. Sin embargo, se salvó por una primera temporada realmente excelente. Teniendo en cuenta que la saga original incluye tres novelas, la adaptación televisiva tuvo la ambición de intentar abarcarlas en una sola temporada.

Esto se tradujo en que hubo una enorme cantidad de detalles de la trilogía de Wayward Pines que la serie tuvo que omitir. Como es lógico, no fue algo que gustase a los lectores, además de causar problemas durante el rodaje de la segunda temporada. El problema principal es que el equipo de guionistas tuvo que continuar la serie sin los libros como fuente.

Aun así, considerando el equipo creativo involucrado, no sorprende que Wayward Pines tenga uno de los mejores giros que se han visto en una serie de ciencia ficción. Solo por eso merece la pena. La mala noticia es que actualmente no está disponible en streaming, pero puedes activar un recordatorio en JustWatch para que te avise cuando vuelva a estarlo.