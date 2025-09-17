El remake de Assassin's Creed IV: Black Flag podría incluir un polémico cambio en el sistema de combate

El remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de Ubisoft para los próximos años. Aunque aún no existe confirmación oficial por parte de la compañía, distintos informes y filtraciones señalan que el título se encuentra en desarrollo y que introduciría cambios significativos con respecto al juego original de 2013. La intención sería acercar la experiencia a las mecánicas de las entregas más recientes de la saga, aquellas que han apostado por un formato más propio del rol de acción. Esto implicaría que el clásico protagonizado por Edward Kenway podría abandonar parcialmente su estructura más lineal para adoptar progresiones de personaje, sistemas de habilidades y un estilo de exploración más profundo, en línea con lo visto en Origins o en la más reciente Assassin’s Creed Shadows.

El apartado narrativo también experimentaría ajustes. Según las filtraciones, la historia de Kenway se expandiría para ofrecer un retrato más completo de su vida como pirata, enriqueciendo la trama con nuevos matices y posiblemente integrando de manera más orgánica elementos que en la obra original quedaron en segundo plano. Esta dirección apunta a que Ubisoft busca mantener la esencia del carismático capitán, pero dotándolo de mayor peso dramático y de un contexto narrativo que encaje con la evolución que ha tenido la franquicia en la última década.

Assassin's Creed IV: Black apunta a regresar en 2026

En cuanto a su lanzamiento, las previsiones más sólidas lo sitúan en el primer trimestre de 2026, lo que sugiere que el anuncio oficial podría producirse en alguno de los grandes eventos de la industria durante 2025. La expectación es alta, no solo por el valor nostálgico que representa Black Flag para muchos jugadores, sino también por la curiosidad de ver cómo se adapta una de las entregas más queridas al modelo moderno de la serie.

El proceso de producción, sin embargo, no está exento de polémica. Recientemente trascendió que el actor encargado de dar vida a Edward Kenway habría revelado información sensible sobre el proyecto, lo que habría provocado tensiones legales con Ubisoft. Más allá de estas circunstancias, todo apunta a que la compañía pretende recuperar un clásico atemporal y dotarlo de nueva vida, combinando la épica naval que lo convirtió en referente con las tendencias jugables que hoy definen a Assassin’s Creed.