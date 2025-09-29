Rockstar al fin ofrece el motivo real por el que Bully 2 nunca ha llegado a existir

Rockstar Games es una de las empresas más laureadas del sector del videojuego, motivo por el que GTA 6 es el título más esperado de la actualidad, a pesar de que su fecha de lanzamiento está marcada para el próximo 26 de mayo de 2026, en caso de que no vuelva a retrasarse hasta finales de año. No obstante, hay muchos otros proyectos de la firma norteamericana que los usuarios desean.

En este sentido, el codiciado proyecto Bully 2, la secuela del aclamado juego de culto de 2006, nunca llegó a materializarse debido a problemas de "capacidad de desarrollo" dentro de Rockstar Games, según confirmó Dan Houser, cofundador y exjefe creativo del estudio. Houser, quien dejó la compañía en 2020 y actualmente dirige Absurd Ventures, abordó el tema durante una reciente entrevista. Al ser consultado sobre la ausencia de una secuela del popular título de mundo abierto ambientado en un internado, el creativo fue categórico al señalar la limitación de recursos como el factor determinante.

Bully 2 estuvo en mente de Rockstar, pero nunca llegó a buen puerto

"Creo que se debió simplemente a problemas de capacidad de desarrollo", afirmó Houser, explicando que una dirección creativa principal y un equipo de liderazgo reducido simplemente no pueden gestionar todos los proyectos deseados al mismo tiempo. En esencia, la popularidad y las demandas de desarrollo de otras franquicias prioritarias de Rockstar, particularmente Grand Theft Auto, habrían consumido la mayor parte de los recursos del estudio, forzando la cancelación o el archivo indefinido de Bully 2.

El juego original, que se centraba en las aventuras del adolescente rebelde Jimmy Hopkins en la Academia Bullworth, fue elogiado por su tono único y su jugabilidad diferenciada de GTA. A pesar de su éxito y la demanda de los fans durante años, el estudio nunca priorizó la secuela.

Actualmente, Rockstar Games se encuentra inmerso en el desarrollo de Grand Theft Auto 6, mientras que Dan Houser ha enfocado su energía en Absurd Ventures, una empresa multimedia dedicada a la creación de nuevas IP en diversos formatos. La revelación de Houser confirma los rumores de años sobre el estancamiento del proyecto, dejando a los seguidores a la espera de un posible remake o remasterización del juego original, especialmente de cara a su vigésimo aniversario el próximo año.