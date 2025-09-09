El segundo retraso de GTA 6 cada vez es más probable

GTA 6 sigue avanzando con paso firme hacia su lanzamiento en las consolas de actual generación. Mientras se siguen descubriendo archivos de lo más interesantes del juego, multitud de voces apuntan a un retraso en su lanzamiento que lo llevaría hasta finales de 2026. Y ahora, los periodistas más importantes de la industria aseguran que es prácticamente un hecho.

Hasta ahora, la fecha confirmada para el lanzamiento dees el. No obstante, un reconocido periodista del sector, Tom Henderson, ha encendido nuevas alarmas tras afirmar que el juego podría no estar listo para marzo y que, en su opinión, su llegada podría retrasarse hasta el, apuntando específicamente al mes de octubre. En contraste, el, empresa matriz de Rockstar, ha reiterado que confían plenamente en la ventana de lanzamiento prevista para marzo (o bien finales de mayo) como su referencia principal. Esta discrepancia entre fuentes externas y la postura oficial ha generado incertidumbre en la comunidad.

Cabe recordar que ya existe un retraso previo: originalmente se esperaba que GTA 6 llegase en otoño de 2025, pero Rockstar lo aplazó oficialmente hasta mayo de 2026, argumentando que necesitaban más tiempo para asegurar la calidad del producto. Por lo tanto, los tiempos de desarrollo podrían extenderse más de la cuenta, obligando a prolongar unos meses más la llegada del título.

Más voces apunta a un nuevo retraso para GTA 6

A esto se suma la advertencia de Jason Schreier, periodista especializado con amplia reputación, quien ha alertado de que la fecha de mayo de 2026 no es definitiva. Según él, el aplazamiento inicial era previsible debido al exceso de trabajo, plazos cortos y la intención del estudio por evitar el "crunch", y ahora advierte que el lanzamiento podría extenderse aún más si persisten esas condiciones.

Aunque la fecha de 26 de mayo de 2026 sigue siendo la más sólida hasta ahora, persisten voces creíbles que sugieren una posible extensión hasta finales de ese año. La comunidad deberá esperar anuncios oficiales o señales más firmes por parte de Rockstar o Take-Two para confirmar si otro retraso se materializará. Por el momento, solo queda esperar a cualquier comunicado por parte de la firma norteamericana a este respecto.