La fecha de lanzamiento de GTA 6 hace que los jugadores estén muy nerviosos

Han pasado más de diez años desde el estreno de GTA V y, a lo largo de todo este tiempo, los seguidores del título de Rockstar no han dejado de preguntarse cuándo llegaría la esperada secuela. Cada rumor, filtración o mínima pista ha sido suficiente para desatar debates en foros y redes sociales, manteniendo vivo el entusiasmo por uno de los juegos más ambiciosos de la industria.

Con GTA 6 confirmado oficialmente y su ventana de lanzamiento fijada, la comunidad está más atenta que nunca a cualquier detalle. Sin embargo, la espera todavía genera sentimientos encontrados entre ilusión, dudas y un nerviosismo creciente por lo que pueda suceder con la fecha anunciada.

La cuenta atrás de los jugadores que esperan GTA 6 con ansias

Actualmente, GTA 6 está previsto para el 26 de mayo de 2026, lo que ha provocado que los jugadores marquen la cuenta atrás con todo tipo de celebraciones. En Reddit, algunos usuarios destacan que ya solo quedan 100 días para entrar en el año de lanzamiento, un hito simbólico que ha reavivado el entusiasmo. Para muchos, este será el juego más impresionante jamás creado, respaldado por un presupuesto sin precedentes y años de desarrollo.

Pero no todos comparten la misma visión optimista. Parte de la comunidad teme que Rockstar vuelva a retrasar el lanzamiento, tal y como ocurrió con GTA V en su momento, mientras otros consideran exagerado convertir cualquier fecha previa en motivo de celebración. Pese a todo, la expectación es tan grande que incluso estas discusiones son prueba de lo que genera la llegada de la nueva entrega de la saga.

Con antecedentes de retrasos, es comprensible que algunos jugadores tomen la fecha con cautela. Aun así, si el ambiente actual sirve como ejemplo, el nivel de hype que se alcanzará cuando se acerque mayo promete ser histórico.