Ibai le da a probar a Auronplay de su propia medicina y le hace una broma telefónica junto a Eladio Carrión

Gracias al crecimiento que ha experimentado la industria de la creación de contenido, los usuarios que se dedican a ella, y que han alcanzado el éxito, ahora tienen oportunidades inimaginables hace unos años. El mejor ejemplo de esto es lo que ha conseguido Ibai, que ha demostrado su influencia, una vez más, en su último vídeo en YouTube.

En él ha estado con el artista urbano Eladio Carrión y han aprovechado la agenda de contactos que tienen cada uno para realizar unas cuantas bromas telefónicas.

Paradójicamente, unas de las víctimas elegidas ha sido Auronplay. El creador de contenido, que recientemente ha vuelto a hablar sobre su retirada, fue hace unos años el mayor referente hispanohablante en vídeos de bromas de este estilo, pero ahora ha sido la víctima, cayendo por completo en el engaño.

La reacción de Auronplay al creer que Eladio Carrión le había insultado en una canción

El youtuber compartió en el día de ayer este vídeo junto a Eladio en el que tuvieron varios objetivos, como TheGrefg, Gerard Piqué o, uno de los más comentados, el propio Auronplay. La cuenta de TikTok de sestrada11 ha recogido esta parte del vídeo, que no tiene desperdicio.

Fue Ibai, que recientemente ha revelado cuál es el vídeo con más visitas en el que ha participado. quien sacó el nombre de su compañero de profesión y Eladio, que reconoció saber quién es, aunque no le conociese personalmente, le ayudó a preparar la idea. Después de darle un par de vueltas decidieron que el vasco le iba a decir que el cantante se había metido con él en una canción de su último disco.

Con todo planeado, Ibai comenzó la llamada y le explicó lo que habían acordado a Auronplay, preguntándole si alguna vez él había hecho algún comentario negativo hacia Eladio Carrión. El streamer no pudo esconder su sorpresa insistiendo una y otra vez en que él no había hecho nada y preocupándose por “lo que estaba sucediendo”.

“Me van a sacar ahora TikToks tío”, fue la reacción de Auron, que terminó encontrando como explicación que un día le preguntaron por Bizarrap y él no supo quién era. Con el streamer buscando motivos donde no los había, Ibai decidió terminar con la broma y revelar la verdad.

Auronplay se mostró muy aliviado a pesar de destacar que en un principio sospechó que podía ser una broma. Aun así, el creador de contenido aceptó la gracia sin ningún problema y se despidió de los dos autores de la llamada entre risas.