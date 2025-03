Samuel L. Jackson revela el consejo que le dio Bruce Willis para interpretar a Nick Fury en el UCM

El actor que da vida a Nick Fury en la franquicia de Marvel Studios, Samuel L. Jackson, ha revelado que siguió el consejo de Bruce Willis cuando consiguió su icónico papel en el UCM. Y es que el personaje de Nick Fury ya ha aparecido en hasta trece proyectos Marvel. Como bien sabrás, su etapa en el UCM comenzó con su cameo en Iron Man. Y es que Samuel L. Jackson fue una figura clave en el UCM, ya que formó la iniciativa de los Vengadores y actuó como mentor de personajes muy importantes como Iron Man, Capitán América, Viuda Negra o Capitana Marvel.

Además, más allá de la pantalla, Nick Fury también jugó un papel clave en el conflicto de los Skrulls contra los Kree, que culminó en una batalla secreta en la Tierra y la creación de los casi invencibles Super Skrulls. En una entrevista con Vanity Fair, Samuel L. Jackson recuerda una conversación que tuvo con Bruce Willis hace más de treinta años, cuando ambos estuvieron involucrados en Jungla de cristal: La venganza.

Samuel L. Jackson siguió el consejo de Bruce Willis

Según confirma el propio Samuel L. Jackson, Bruce Willis le aconsejó que buscara un papel popular que pudiera repetir en cualquier momento. El actor afirmaba que Bruce Willis mencionó los papeles icónicos de otras grandes estrellas del mundo de la acción, como Arnold Schwarzenegger en Terminator o Sylvester Stallone en Rocky. Por suerte para Samuel L. Jackson, consiguió el papel de Nick Fury antes de comenzar su búsqueda.

Así contaba la anécdota:

"Me dijo que ojalá encontrase a un personaje que, cuando hiciesen películas malas o no recaudasen dinero, siempre pudiese volver a ese personaje que todos adoran. Y no me acordé hasta que conseguí ese papel de Nick Fury en el que tenía un contrato de nueve películas para interpretarlo".

Samuel L. Jackson larazon

Lo mejor de todo es que Samuel L. Jackson hizo suyo a Nick Fury, inyectándole su propio humor a su caracterización y trasfondo. Si bien es cierto que la Saga del Multiverso podría ser el punto de inflexión que retire a Nick Fury para siempre de la escena Marvel, es cierto que todavía tiene el potencial para aparecer en múltiples apariciones en el UCM.

La realidad es que el final de la serie de Secret Invasion no dejó a Nick Fury en un buen momento, pero aún tiene tiempo para redimirse por no haber cumplido su promesa a los Skrulls. No se descarta la idea de que pueda formar un nuevo equipo de Vengadores en Vengadores: Doomsday, ya podría ser clave para cambiar las cosas para un personaje que ha sido tan importante.