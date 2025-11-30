La serie de ciencia ficción de Batman con un 100% en Rotten Tomatoes merece ser una obra maestra

La realidad es que pocos superhéroes cuentan con un legado en el mundo de la animación tan consistente como Batman. Entre las numerosas producciones que Bruce Wayne ha protagonizado, pocas destacan más que Batman: La Serie Animada. Sin embargo, su secuela sigue siendo igual de innovadora. Si bien la icónica serie de 1992 marcó el legado de animación de Batman, la siguiente llevó al personaje a un terreno nuevo por razones completamente diferentes.

Batman ya se había adentrado en la tecnología futurista, pero nunca antes había abrazado por completo la ciencia ficción. Estrenada en 1999, Batman Beyond está ambientada décadas en el futuro. Lo más interesante es que la serie seguía a un nuevo Batman, Terry McGinnis, quien asumió el papel que antes ocupaba el anciano Bruce Wayne. El icónico detective de Gotham siguió vinculado a su legado heroico, esta vez convertido en mentor.

Terry McGinnis, el sucesor que marcó el rumbo del Caballero Oscuro

Batman Beyond es una serie muy querida entre sus seguidores por esa interesante manera de expandir el mito de Batman. Sin embargo, eso por sí solo no justifica su puntuación de 100% en Rotten Tomatoes. Tampoco su persistente reconocimiento por parte de la crítica. Dicho elogio se debe a que Batman Beyond fue una serie de ciencia ficción impecable con un perfil ciberpunk que estaba muy bien ejecutado. Además, se mantuvo firme por sí misma y podría haber prosperado incluso sin la marca Batman.

Terry McGinnis adopta el manto del nuevo Batman en una futurista Neo-Gotham Difoosion

La verdad es que Batman Beyond no fue solo una digna continuación del legado de Batman, sino una original reinvención que adelantaba lo que una serie de Batman podría llegar a ser. La serie sumergió al público en Neo-Gotham, una imponente metrópolis de luces de neón en la que los vehículos voladores se convirtieron en una nueva norma. En este sofisticado mundo ciberpunk del entonces futuro de 2019, Terry McGinnis tomó las riendas bajo la dirección de Bruce Wayne, aportando una nueva dinámica que le sentó francamente bien al personaje.

Además, la serie de Batman Beyond fue aplaudida por la confianza con la que se apoyó la narrativa de ciencia ficción. En lugar de callejones góticos, la producción se inclinó hacia el futurismo a través del crimen digital y la tecnología experimental. Aunque su construcción de mundo era densa, convirtió a Neo-Gotham en una evolución creíble de la ciudad que los seguidores del murciélago ya conocían. La tecnología futurista arraigó en el legado de Batman, convirtiendo esta producción de animación en una serie inmortal.