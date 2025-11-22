Esta obra maestra de ciencia ficción es una miniserie desconocida que debes conocer: se ve en un día

Producida por la BBC y emitida en 2019, Years & Years es una miniserie de seis episodios que se presenta como un drama familiar que tiene una interesante proyección especulativa del futuro inmediato. El centro de su planteamiento es la familia Lyons, un grupo británico de clase media cuya vida cotidiana sirve como eje para seguir la evolución social, tecnológica y política de Reino Unido durante más de una década.

Disponible en el catálogo de HBO, la serie analiza cómo los cambios globales inciden de manera directa en la vida privada. Posiblemente, el mayor acierto es que es capaz de ambientar su historia en un futuro que es tan reconocible. No necesita elementos futuristas, sino que utiliza tendencias actuales que desarrolla de manera progresiva en cada episodio. Y es que esta narrativa acaba siendo un ejercicio de anticipación que busca mostrar posibles consecuencias de dinámicas ya existentes.

La familia Lyons refleja un futuro inquietantemente cercano

Uno de los aspectos centrales es la figura de una líder política populista que va ascendiendo en el escenario británico. Su presencia funciona como mecanismo para abordar la polarización y la fragilidad institucional. Además, la serie incorpora temas como la automatización laboral, el colapso de servicios sociales, la presión migratoria o el impacto de la desinformación. Dicho esto, cada episodio avanza varios años, lo que permite observar la aceleración de estos fenómenos y el efecto acumulativo que van teniendo.

Dado que tienen un protagonismo vertebral, el seguimiento de la familia Lyons es el ancla que se comporta como un punto de observación constante. A través de ellos se examinan cuestiones que comienzan a ser preocupantes incluso en nuestro presente. Aunque los personajes no representan grandes instituciones ni ocupan roles de poder, su experiencia sirve como ejemplo de cómo los cambios estructurales pueden alcanzar también a la población común.

La serie avanza año a año, siempre con un ritmo contenido que es lo suficientemente ágil como para no pausarla. Asimismo, con cada salto temporal, el espectador es consciente de la transformación del mundo junto a los personajes, que envejecen, fracasan, cambian y se aferran a lo que pueden mientras su entorno se vuelve más incierto. Esta estructura convierte los seis capítulos en una experiencia que se siente maratoniana: una vez que comienza, es difícil no verla completa en un solo día.