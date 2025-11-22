Esta obra maestra con un 100% en Rotten Tomatoes puede ser la mejor serie de terror de la historia

Sin duda alguna, Netflix es una de las plataformas de streaming que tiene contenido más diverso y de calidad. De hecho, destaca principalmente en las producciones originales, como bien es el caso de Stranger Things, Alice in Borderland o el fenómeno que supuso El Juego del Calamar. Lo más sorprendente es que también puede tener la serie de terror más infravalorada de la historia, que bien podría ser considerada la mejor. Y no, no me refiero a The Haunting of Hill House.

Marianne es una obra maestra francesa del terror que llegó a la plataforma en 2019. A pesar de su gran número de seguidores y la aclamación de la crítica que demuestra esa excepcional puntuación del 100% en Rotten Tomatoes, esta serie se volvió injustamente olvidada. En lo que respecta al terror en formato televisivo, pocos títulos son capaces de acaparar tanta atención. Existen algunas excepciones, como es el caso de la filmografía de Mike Flanagan, que contribuyó a dar forma al terror moderno con varias ideas.

Marianne es el mejor terror que puedes encontrar en Netflix

Dicho esto, es evidente que también hay espacio para apreciar obras menos conocidas como Marianne. Lo único que le falta a esta producción es ser más popular, pero recompensa con creces a quien la ve con su propuesta tan escalofriante como original. Un problema que atraviesa el género es que la saturación de terror lo ha perjudicado de varias maneras importantes.

En primer lugar, la situación de mercado hace casi imposible que títulos como Marianne destaquen. Sin embargo, lo más preocupante es lo repetitivo y decepcionante que se ha vuelto el terror moderno. Un género que antes se basaba en la sorpresa genuina se ha ido convirtiendo, por desgracia, en algo artificial y predecible. En lo que respecta a esta serie, la trama principal sigue a Emma Larsimon, una escritora que descubre que la villana de su exitosa serie de libros es una bruja de verdad: la mismísima Marianne.

A medida que Emma regresa a su ciudad natal en busca de respuestas, la tensión y el gore aumentan exponencialmente en cuanto a intensidad. Aun así, incluso en sus escenas más aterradoras, Marianne nunca recurre a sustos forzados solo para impactar al público. Los tiene, sí, pero, más bien, cada momento pretende resultar realista y con un propósito mayor que el de un simple sobresalto.

El papel de la bruja en sí mismo resulta meramente simbólico, ya que Marianne tiene el objetivo de infundir un verdadero terror psicológico en el espectador. Asimismo, la serie está repleta de capas de profundidad, lo que significa que existen pistas que nos invitan a encontrar la verdad tras el terror. Ya sea que se interprete como una metáfora del duelo o como una pesadilla espeluznante, el horror que propone Marianne es de lo mejor que puedes encontrar en streaming.