21% de descuento: este disco duro de 10 TB es perfecto para copias de seguridad y tiene un precio imbatible

Si estás buscando un disco duro externo de gran capacidad para guardar todos tus juegos, películas, fotos y de paso hacer copias de seguridad, tienes que echar un vistazo al UnionSine HD3510 de 10 TB. Este HDD, que es compatible con PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y otros dispositivos, está rebajado 49,21 euros en Amazon, y esto quiere decir que su precio vuelve a rozar el mínimo histórico.

Ahora puedes conseguir el UnionSine HD3510 de 10 TB por 189,79 euros en Amazon (antes 239 euros). Es un precio muy competitivo para un disco duro que tiene más de 5.400 valoraciones y reseñas mayormente positivas. Dicho esto, al ser una oferta que puede finalizar en cualquier momento te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Compra el UnionSine HD3510 de 10 TB en Amazon por 189,79

Da igual si eres usuario de Windows o macOS, podrás usar el UnionSine HD3510 sin ningún problema UnionSine

Al esta hablando de un disco duro que tiene 10 TB de capacidad permite guardar muchos vídeos en 4K así como instalar videojuegos muy pesados. En cuanto a la conectividad, incorpora una interfaz USB 3.2 tipo C Gen 2. Ahora bien, no se aprovecha todo el ancho de banda, hay que tener en cuenta que un HDD mecánico ofrece unas velocidades de transferencia mucho más bajas que un SSD M.2 NVMe. En este caso, alcanza hasta 160 MB/s.

Más allá de su capacidad y conectividad, el diseño del UnionSine HD3510 busca ser funcional. A pesar de ser una unidad de 3,5 pulgadas que requiere alimentación externa, tiene un diseño que ayuda a expulsar el calor a través de unas rejillas de ventilación. Además, cuenta con una base antideslizante con patas de goma que proporciona estabilidad y ayuda a evitar la vibración.

Llegados a este punto, no hace falta decir que se trata de un disco duro externo que destaca por tener una excelente relación calidad-precio, por eso no puedes dejar pasar esta oportunidad, no todos los días tiene un 21 % de descuento. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice o sea agote, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.