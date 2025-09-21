Di adiós a los cables con estos altavoces inalámbricos Logitech multiplataforma

Si llevas tiempo tras unos altavoces de calidad que no sean caros, entonces tienes que echar un vistazo a los Logitech Z407 Bluetooth. Estamos hablando de uno de los sistemas 2.1 más completos del mercado, y ahora está disponible por solo 83,95 en Amazon y PcComponentes, frente a los 139 euros que cuesta en la web de Logitech. Si bien no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta irresistible, no todos los días están rebajados 55,05 euros.

Logitech es sinónimo de calidad, y estos altavoces no son la excepción. De hecho, los recomiendan el 98 % de los usuarios que los han comprado en PcComponentes y tienen una puntuación de 4,5 sobre 5. Esta es una razón más para no dejar pasar esta oferta. Además, es un sistema 2.1 muy versátil ya que no solo es compatible con PC, sino también con otros dispositivos.

Unos altavoces con tres formas de conexión

Con un diseño elegante y minimalista, los altavoces Logitech Z407 Bluetooth pueden colocarse tanto en posición vertical como horizontal. Y cuando hablamos de potencia, ofrecen 80 vatios de pico y 40 vatios RMS (contando el subwoofer). Es importante mencionar que los agudos son muy claros y definidos, mientras que los graves son profundos y potentes. Todo esto es posible gracias a un procesamiento de señal digital que asegura una experiencia inmersiva, ideal para disfrutar de música, películas o videojuegos.

Logitech también ha hecho un buen trabajo cuando hablamos de comodidad. El control giratorio inalámbrico permite ajustar el volumen, los graves, pausar o reproducir tu música desde cualquier punto de la habitación, con un alcance de hasta 30 metros. Además, puedes conectar hasta tres dispositivos a la vez mediante Bluetooth, micro USB y entrada de 3,5 mm, alternando entre ellos con solo pulsar un botón. ¿Quieres pasar del móvil al PC sin complicaciones? Es rápido y sencillo.

En definitiva, si buscas un sonido de calidad sin dejar tu bolsillo temblando, esta es tu oportunidad. Por menos de 84 euros, te llevas un sistema 2.1 con el que disfrutarás de una experiencia más inmersiva al jugar. Si decides comprar los Logitech Z407 Bluetooth, te recomendamos que seas rápido, ya que esta oferta podría finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.