No busques más, este es el monitor gaming 1440p que necesitas y tiene un precio imbatible

Tenemos que hablar una vez más del MSI MAG 27CQ6PF, un monitor gaming que vuelve a estar en oferta en Amazon. Si estás buscando un monitor 1440p que sea bueno, bonito y barato, aquí lo tienes. De hecho, podríamos decir que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo si tenemos en cuenta la relación calidad-precio. Además, las reseñas son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Si tienes un presupuesto muy ajustado y estabas esperando un chollo para hacerte con un monitor gaming, ha llegado el momento. Actualmente el MSI MAG 27CQ6PF está disponible en Amazon por solo 179 euros, lo que supone un ahorro de 120 euros sobre su precio recomendado de 299 euros. Esta oferta puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Ahorra 120 euros comprando el MSI MAG 27CQ6PF en Amazon

Este monitor tiene tecnologías para reducir la fatiga visual MSI

Este monitor tiene un diseño moderno y sin marco que queda bien en cualquier escritorio. Su panel curvo Rapid VA de 27 pulgadas no solo cuenta con una resolución de 2.560 por 1.440 píxeles que mejora la inmersión, también ofrece una gran fluidez gracias a su tasa de refresco de 180 Hz y un tiempo de repuesta de 0,5 milisegundos (GtG). A esto hay que añadir una cobertura sRGB del 105 %.

El MSI MAG 27CQ6PF incorpora MSI AI Vision, una tecnología que analiza la imagen para mejorar los detalles en las zonas oscuras y optimizar el brillo y los colores. Por otro lado, no está de más mencionar que incluye varias tecnologías para reducir la fatiga visual, como la reducción de luz azul y antiparpadeo. La ergonomía también es un punto fuerte, ya que el soporte es ajustable y permite modificar la altura, la inclinación y el giro. En cuanto a la conectividad, incorpora dos puertos HDMI 2.0b y un DisplayPort 1.4.

No todos los días es posible comprar un monitor gaming con estas características por menos de 180 euros. Así que, será mejor que lo no dudes más y te hagas con él antes posible, recuerda que es una oferta por tiempo limitado. Si finalmente lo compras, estamos seguros que no te decepcionará.

