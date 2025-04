Esta Smart TV de 55 pulgadas con Google TV no solo es asequible, también tiene una relación calidad-precio difícil de superar

Lo bueno de los televisores con Google TV es que permiten acceder a muchas aplicaciones, algo que es crucial si queremos disfrutar de todas las plataformas de streaming. Pues bien, si quieres renovar tu vieja TV y estás buscando un modelo de 55 pulgadas que tenga una excelente relación calidad-precio, esta oferta te interesa. La Smart TV TCL 55V6B tiene un 23 % de descuento y su precio te dejará sin palabras.

Si no quieres o no puedes gastar mucho dinero en un nuevo televisor, actualmente está disponible la TCL 55V6B en Amazon por 309 euros. Este modelo tiene un precio recomendado de 400,21 euros, lo que supone un ahorro de 91,21 euros. No hace falta decir que es una de las mejores Smart TV baratas de su categoría que puedes comprar y además las reseñas por parte de los usuarios son mayormente positivas (más de 2.000 valoraciones), de ahí que tenga una puntuación de 4 estrellas sobre 5.

Hazte con la Smart TV TCL 55V6B en Amazon por 309 euros

Este televisor lleva Google TV TCL

Este televisor, que tiene un diseño elegante y moderno, ofrece una buena calidad de imagen, y aquí tiene mucho que ver las tecnologías Dynamic colour enhancement que mejora el color y Micro Dimming, para un mejor contraste. Tampoco podía faltar la compatibilidad con HDR10 y Dolby Audio. Por lo tanto, es ideal para ver películas y series. Esto último también se aplica a los videojuegos. También hay que añadir el modo Game Master 2.0, que mejora la experiencia a la hora de jugar.

A nivel de conectividad incorpora x3 HDMI, x1 USB, x1 Ethernet, x1 salida de audio digital óptica, x1 entrada AV, x1 salida para auriculares, x1 ranura CI, Wi-Fi y Bluetooth. Como puedes ver, no está nada mal y no tiene nada que envidiar a otros televisores más caros. De hecho, podríamos decir que es uno de sus puntos fuertes.

Elegir una Smart TV que lleve un sistema operativo con muchas aplicaciones es muy importante, y aquí tampoco decepciona. Como hemos comentado, viene con Google TV, así que podrás ver YouTube, Netflix, Tivify, Apple TV+, Prime Video y mucho más. Otras características destacables son el control por voz gracias a la integración del Asistente de Google, Chromecast integrado para transmitir tu contenido favorito desde el móvil o tableta, así como un sistema de audio de dos altavoces de 10 vatios.

Si bien hay otros televisores 4K UHD de 55 pulgadas por menos de 310 euros, no todos están a la altura del TCL 55V6B. Esto lo convierte en una opción mucho más interesante. Así que, te recomendamos que no lo dudes más y lo añadas a la cesta antes de que finalice la oferta o se agote.

