Juegues en PC, PS5 o Xbox Series X, este monitor OLED es una apuesta segura y tiene un precio que no te creerás

Esta oferta te interesa si estás buscando un monitor OLED que sea bueno y barato. El AOC AGON PRO AG276QZD, que ya de por sí tiene un precio muy competitivo, vuelve a estar en rebajado por tiempo limitado. A modo de adelanto diremos que las reseñas por parte de los usuarios son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5 en Amazon. Así que, si quieres cambiar de monitor y buscas la mejor calidad de imagen, puede que te interese.

Ahora puedes comprar el AOC AGON PRO AG276QZD por tan solo 499,90 euros en Amazon y PcComponentes. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 579 euros, te ahorras 79,10 euros. Cabe mencionar que esta oferta puede finalizar en cualquier momento. Por lo tanto, si finalmente decides comprarlo, será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a las características de este monitor.

Hazte con el monitor AOC AGON PRO AG276QZD por 499,90 euros

El soporte de este monitor se puede regular en altura AOC

Si tienes un monitor con un panel TN, VA o IPS, notarás un gran cambio en todos los sentidos, para bien. El panel OLED QHD (2.560 por 1.440 píxeles) de 27 pulgadas del AOC AGON PRO AG276QZD te dejará sin palabras por sus ángulos de visión, colores vibrantes y nitidez. Disfrutarás de tus juegos favoritos como nunca antes. Además, es ideal para eSports al tener un tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos y una frecuencia de actualización de 240 Hz. A esto hay que añadir compatibilidad con HDR10, Adaptative Sync, Flicker Free (antiparpadeo) y tecnologia Blue Light (luz azul baja).

En cuando a conectividad, cuenta con dos puertos HDMI 2.0, dos DisplayPort 1.4, dos USB 3.2 Gen1 y una salida de auriculares. A nivel de audio, y al contrario que otros monitores gaming, este lleva dos altavoces de de 5 vatios. Sobre esto último, la calidad es correcta, sin más. Si quieres mejorar la inmersión tendrás que usar unos auriculares o bien conectar unos altavoces o barra de sonido a tu PC.

Llegados a este punto, no hace falta decir que es el mejor monitor gaming OLED que puedes comprar ahora mismo por menos de 500 euros. Así que, no dejes pasar esta oportunidad, no todos los días está rebajado casi 80 euros.

