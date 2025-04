Spider-Man está listo para explorar una parte intacta del pasado de Peter Parker tras 60 años

Sin duda alguna, Spider-Man posiblemente sea el superhéroe más popular de Marvel Comics. De hecho, la mayoría de los lectores conocen cuál es su recorrido como héroe. Sin embargo, la vida de Peter Parker antes de convertirse en el héroe arácnido no es algo que se haya explorado con demasiada frecuencia. Es por eso que el nuevo equipo creativo encargado de la cabecera de Spider-Man se ha propuesto cambiar eso investigando a fondo el pasado de Peter Parker.

El cómic The Amazing Spider-Man #1 supondrá un inicio emocionante para el reinicio de una serie de cómics tan clásica del trepamuros. En una entrevista con AIPT Comics, el escritor Joe Kelly habló sobre los diversos aspectos de Peter Parker que la próxima colección explorará y reveló que este cómic se centra en una parte del pasado de Spider-Man que muchas otras series no abordan con tanta profundidad.

The Amazing Spider-Man tendrá un reinicio en los cómics

Según confirmó el guionista, The Amazing Spider-Man abordará la vida de Peter Parker incluso antes de su paso por la escuela secundaria, con la intención de arrojar algo de luz sobre su pasado. La idea es alejarse de la representación habitual que suele tener en Marvel Comics. Antes del lanzamiento de The Amazing Spider-Man #1, Joe Kelly habló sobre muchos elementos que se desvelarán en el cómic, uno de los cuales tiene que ver con el particular pasado de Peter Parker. Así lo contaba:

"Me fascina la idea de ver a un Peter Parker joven, como cuando estaba en la secundaria. Porque en esa época no habíamos pasado mucho tiempo con él. Y siento que a esa edad se desarrolla mucho de nuestra personalidad. Llegas a esa edad y empiezas a procesar las cosas de otra manera. Perdió a sus padres de pequeño, pero ¿qué significa eso realmente para él siendo adolescente?"

Spider-Man es uno de los héroes más populares de Marvel Marvel

Aunque Peter Parker no es conocido por ser un personaje que se suela mostrarse malhumorado, su yo adolescente sí ha sido algo más diferente. Puede que las adaptaciones más recientes se hayan olvidado de estos elementos de su personalidad con el tiempo, pero la visión de Joe Kelly sobre Spider-Man revivirá esta idea al destacar a un Peter Parker que aún está superando la pérdida de sus padres a una temprana edad.

El hecho de explorar el pasado de Spider-Man es una perspectiva intrigante, y los lectores no deberían perderse esta interesante idea que pretende sumergirnos en los primeros años de Peter Parker. Por eso, la nueva era de Spider-Man es una lectura obligada para los lectores del héroe, ya que Peter Parker recibe el estudio de personaje que merece.