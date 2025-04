Los kits de desarrollo de Nintendo Switch 2 no incluirían salida 4K según algunos desarrolladores

Después de que hace una semana se celebrase el último gran Nintendo Direct de Nintendo Switch, ya solo faltan unas horas para que a las 15:00 h (horario peninsular español) se complete de manera oficial la revelación de Nintendo Switch 2.

En el día de hoy se espera descubrir con exactitud todos los detalles acerca de las especificaciones de la nueva consola, aunque lo cierto es que ya se hablan de algunas novedades concretas como la función de los nuevos Joy-Con similar a la de un ratón o los primeros detalles oficiales sobre el mando Pro de Nintendo Switch 2.

A esto hay que sumarle que en las últimas horas ha cogido mucha fuerza una información que apunta a que los kits de desarrollo actuales no incluyen salida 4K, una noticia que, aunque ha alarmado a muchos, no significa que la consola no vaya a contar con esta característica.

No hay que dar por hecho que Nintendo Switch 2 no será compatible con 4K

El encargado de desvelar estos datos ha sido el periodista Tom Henderson, quien en el último episodio del podcast Insider Gaming Weekly ha desvelado que el testimonio que ratificaba esta información proviene de un desarrollador.

Según Henderson, además de estas declaraciones también cuenta con un correo electrónico que asegura que los kits de desarrollo, o al menos algunos de ellos, no cuentan con salida 4K.

Aun así, la ausencia de esta solo implica que Nintendo Switch 2 no podrá funcionar con esta resolución de forma nativa, aunque hay otras maneras de alcanzarla, como algún sistema de escalado de imagen basado en inteligencia artificial.

La ventaja de utilizar este tipo de tecnología es que, además, podría reducir el tamaño del juego para que ocupe menos espacio en el hardware. La posibilidad de aumentar la calidad de las imágenes permitiría que las texturas no tuviesen resoluciones tan altas, que suelen ocupar mucho almacenamiento, sino que el sistema de escalado se encargaría de mejorar su calidad.

Sea como sea, es posible que hoy mismo se resuelva esta y cualquier otra duda acerca de las posibilidades de Nintendo Switch 2, por lo que lo mejor que se puede hacer es estar muy atento al Nintendo Direct de esta tarde y al resumen que publicaremos.