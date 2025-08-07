La nueva película de 'Star Wars' tiene a los villanos más emocionantes desde la etapa de George Lucas

La nueva película de Star Wars ya cuenta de manera oficial con un tándem de villanos que resulta de lo más emocionante desde la etapa de George Lucas. Todavía no se sabe mucho sobre Star Wars: Starfighter, ya que la información que va llegando no es demasiada. Sin embargo, ya conocemos a los actores que interpretarán a los antagonistas principales.

Lo que sí se ha confirmado es que Star Wars: Starfighter será protagonizada por Ryan Gosling, quien asumirá el papel de un piloto que podría ser sensible a la Fuerza. Dirigida por Shawn Levy, esta nueva entrega se ambientará pocos años después de la trilogía de secuelas. Ahora, un nuevo actor ha sido elegido para interpretar al villano principal.

Matt Smith al fin se une a 'Star Wars'

Según ha informado Deadline, Matt Smith se unirá a Star Wars: Starfighter en un papel clave como villano. Conocido por sus papeles en Doctor Who y La Casa del Dragón, Matt Smith es un actor con gran renombre en el panoramo televisivo. Sin embargo, unirse a Star Wars puede ser el movimiento más importante en su carrera profesional.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que su nombre se asocia a Star Wars. Durante el estreno de la trilogía de secuelas, se anunció que Matt Smith iba a participar en El Ascenso de Skywalker de 2019. Al final, el papel que iba a tener fue cancelado durante el rodaje debido a varios cambios en el guion. Además de Matt Smith, ya se reveló que Mia Goth también formará parte de Star Wars: Starfighter.

Con la destrucción definitiva de Palpatine y la Orden Final en El Ascenso de Skywalker, sería fascinante ver nuevos tipos de amenaza surgiendo en la galaxia. En este sentido, la idea de encontrarse con villanos de Star Wars que no necesariamente tienen que vestir de negro ni empuñar sables de luz rojos sería un concepto fresco en la franquicia.

Después de todo, una vez que Star Wars: Starfighter se estrene en 2027, será el indicador que sugiera hacia dónde podría encaminarse Star Wars. Esto se traduce en que las posibilidades son infinitas para mostrar nuevos eventos y personajes en Star Wars. Es posible que esto también incluya a Matt Smith y Mia Gotham como los villanos titulares de la franquicia.