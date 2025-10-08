Steam te permite conseguir un nuevo juego gratis antes de que desaparezca para siempre

El inicio del mes de octubre está generando una notable satisfacción entre los usuarios de PC, especialmente aquellos que utilizan la plataforma Steam. Actualmente, diversas plataformas están ofreciendo juegos de forma gratuita, pero la plataforma de Valve destaca por la amplitud de sus promociones. Entre las propuestas destacadas se encuentra un título con todo tipo de valoraciones, aunque algunos de ellos están programados para ser retirados de la plataforma. No obstante, los usuarios tienen la oportunidad de descargarlos gratis antes de su eliminación, aunque el motivo se desconoce por el momento.

Uno de los juegos en cuestión es Scary Bingo, cuya retirada está prevista para algún momento de esta semana. Según información disponible, el desarrollador, R4M404, ha indicado que el juego será retirado, posiblemente debido al fin de una promoción temporal o una decisión estratégica de retirar el título. Scary Bingo es un juego de bingo con temática de terror que incluye 52 cartas, diseñado para jugarse localmente con hasta ocho participantes, con el objetivo de evitar completar una fila de cuatro. Además, incorpora un minijuego de memoria que desafía a los jugadores a avanzar a través de rondas.

Scary Bingo, gratis en Steam hasta que se produzca su retirada

Scary Bingo es un juego de bingo con temática de terror que utiliza una baraja de 52 cartas en lugar de los cartones tradicionales con números. La premisa es sencilla pero retorcida: hasta ocho jugadores pueden participar de manera local en la misma partida, ya sea en el mismo dispositivo o en red local, y todos deben evitar caer en la fatídica combinación de cuatro en línea —ya sea en horizontal, vertical o diagonal— porque quien la complete se considera “maldito” y pierde la ronda. El juego introduce un giro inquietante al bingo clásico gracias a su estética de terror, con cartas ilustradas con criaturas espeluznantes, símbolos sobrenaturales y efectos de sonido diseñados para aumentar la tensión. La ambientación busca recrear la sensación de estar participando en una macabra rifa en la que, más que ganar, el objetivo es sobrevivir evitando el patrón prohibido.

Se recomienda a los interesados actuar con rapidez para descargar el juego y asegurar su copia. Seguiremos atentos a las actualizaciones sobre las características completas del título y su narrativa, que, por lo observado, promete ofrecer entretenimiento desde el inicio.