4 nuevos juegos gratis de Steam que se pueden disfrutar ya mismo en la plataforma

La biblioteca de Steam se expande de forma continua, integrando nuevos contenidos diariamente. Uno de sus principales atractivos es la diversidad de títulos disponibles, muchos de los cuales no requieren inversión económica. Aunque Valve es conocida por sus grandes producciones y juegos de alto presupuesto, Steam también ofrece un amplio catálogo de juegos gratuitos que se actualiza regularmente con propuestas innovadoras. Esto posiciona a la plataforma como un recurso ideal para quienes buscan experiencias de juego únicas sin costo alguno. Los títulos gratuitos permiten a los usuarios enriquecer sus colecciones sin afectar su presupuesto. A continuación, destacamos cuatro juegos recientemente incorporados que merecen tu atención.

Rail Gunner

Rail Gunner es un shooter sobre raíles de ciencia ficción para PC, PCVR y Mac. Defiende tu tren contra robots controlados por una IA, que corren, vuelan, se impulsan con cohetes y ruedan en su persecución. Los enemigos son completamente destructibles y están simulados físicamente. También podrás desbloquear una gran variedad de armas y power-ups.

The Most Epicest Snowball Fight Ever!

En un hermoso día nevado, la escuela cierra sus puertas, y la guerra de bolas de nieve se convierte en la única lección del día en The Most Epicest Snowball Fight Ever!Ponte en la piel de un grupo de amigos que, armados únicamente con bolas de nieve, chocolate caliente y su desbordante imaginación, se embarcan en la épica misión de defender su barrio de monstruos imaginarios. Sumérgete en una experiencia táctica rica y gratificante. Usa el entorno para protegerte, concentra tus ataques para evitar que los monstruos se regeneren, ¡y mucho más!

Road Trip to the End of the World

Andy Min está viviendo el peor verano de su vida: no solo ha abandonado la facultad de medicina, sino que también ha sido excluida de la boda de su ex mejor amiga. Acompaña a Andy en Road Trip to the End of the World y a su amigo imaginario Fishy en un viaje por carretera a través del país para comer hamburguesas, colarse en una boda y, tal vez, encontrar el cierre que tanto anhela.

Stocks

Acciones (Stocks) es un simulador de coleccionista donde simplemente estar en el juego puede hacerte ganar una "acción" rara.​ ¿Suena simple? Porque lo es. Solo quédate en línea, colecciona objetos únicos y observa cómo aumenta su valor. Las temporadas cambian: los objetos antiguos dejan de aparecer y se vuelven raros, mientras que los nuevos aparecen cada nueva temporada. Y todo está en tu inventario.​ Esto no es solo un clicker. Es la versión en juego de "sentarse y obtener ganancias", completamente integrada con la economía de Steam. Recibirás objetos en el juego — "acciones" estilizadas de varias empresas ficticias — y puedes presumir de tu colección o intercambiarlas en el mercado.​