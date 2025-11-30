La sucesora de 'Black Mirror: esta obra maestra de ciencia ficción en streaming es su hermana gemela

Osmosis es una producción de Netflix que aterrizó en la plataforma en 2019. Lo mejor de todo es que este drama francés de ciencia ficción tiene todo lo que los espectadores esperan que puede ofrecer un género de estas características: una construcción de mundos notable, un componente ético bienmarcado y una premisa lo suficientemente interesante como para engancharte desde el primer episodio.

Creada por Audrey Fouché, la serie imagina la ciudad de París en un futuro no muy lejano. En este contexto, una nueva tecnología de citas promete algo mucho más potente que fotos de perfil perfectamente filtradas. En lugar de deslizar el dedo, los usuarios se tragan un pequeño implante de nanotecnología que puede mapear los datos más privados del cerebro. El dispositivo no adivina, sino que te dice exactamente quién es tu "verdadera" pareja. Por supuesto, también cómo es su rostro y dónde encontrar a la persona en cuestión.

'Osmosis' es la ciencia ficción francesa más original

La serie se centra en los hermanos Paul y Esther Vanhove, las mentes detrás de la iniciativa Osmosis. Ambos creen que desbloquear las vías del cerebro al máximo puede resolver la incertidumbre que a veces puede ocasionar el amor. Como es lógico, cuanto más se profundiza en el eje narrativo que da sentido a su invención, más complicadas se vuelven las consecuencias. El asunto comienza a complicarse cuando su creación comienza a exponer secretos que nadie está preparado para enfrentar.

Lo cierto es que se trata de una producción con un perfil muy similar a Black Mirror, que expone los peligros que puede tener la tecnología en la sociedad. Sin embargo, Osmosis recoge este mismo concepto de una forma original para adquirir identidad propia. Mientras que muchos episodios de Black Mirror parecen tender hacia un mayor terror, Osmosis se centra más en el desarrollo de los personajes desde un prisma opuesto. Más bien, se centra en las esperanzas y las heridas que hacen a las personas vulnerables a la hora de encontrar un alma gemela.

A pesar de tener una recepción crítica positiva, Osmosis pasó desapercibida entre el público general. La consecuencia fue la mayor catástrofe: fue cancelada después de una temporada. Aun así, su duración limitada funciona sorprendentemente bien. Los ocho episodios suceden a un ritmo acelerado, así que no te vas a aburrir ni un solo segundo. Osmosis es una de las tapadas de la plataforma, así que deberías darle una nueva oportunidad. Lo merece.