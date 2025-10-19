Para mí, la joya de ciencia ficción distópica más trepidante: un bombazo en streaming que casi nadie recuerda

Cuando se trata de trilogías de ciencia ficción, es inevitable que algunas muy sonadas vengan a la mente. Posiblemente, la primera que se te haya pasado por la cabeza fue la que protagonizó Jennifer Lawrence: Los Juegos del Hambre. Después de todo, esta saga se convirtió en un fenómeno que conquistó la taquilla durante bastante tiempo. En este sentido, aunque también fue conocida en su momento, existe una que puede haber pasado a un segundo plano. Vengo a recordártela.

Me estoy refiriendo a The Maze Runner, la saga de ciencia ficción que fue protagonizada por Dylan O'Brien. Basada en los libros de James Dashner, la película sigue a un grupo de jóvenes sin memoria que tienen una sola misión: encontrar la salida del laberinto. Aunque es cierto que están liderados por un carismático Thomas, sus planes cambian cuando una misteriosa chica llamada Teresa también se une a sus destinos.

El misterio que atrapó a toda una generación

Con ella, llega un mensaje amenazador en el que se indica que es la última que enviarán. A partir de este evento, se llega a una conclusión firme: deben enfrentarse al laberinto. La saga continuó con un par de entregas posteriores, pero no supieron estar a la altura. La cinta original proponía una aventura trepidante en la que cualquier cosa podía pasar. Además, los personajes eran interesantes en la película porque conseguían enriquecer a una historia que se vuelve épica.

Sin embargo, lo que vino después cambió mucho en cuanto a tono y ritmo. Básicamente, se convirtió en otra cosa. Sigue teniendo momentos que son emocionantes, pero nunca supo igualar el impacto que tuvo la primera película. Aunque la última cinta de la trilogía dio un cierre satisfactorio a la historia de Thomas y sus amigos, es posible que The Maze Runner 4 todavía esté en desarrollo por 20th Century y Disney.

Dicho esto, ningún escritor o director ha sido vinculado al proyecto todavía. Además de Dylan O'Brien y Kaya Scodelario, la trilogía también está protagonizada por Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter, Ki Hong Lee o Giancarlo Esposito, entre otros actores. Como prueba de su éxito, el filme original convirtió su presupuesto de 34 millones de dólares en un éxito mundial, recaudando cerca de 350 millones de dólares. Ahora, tienes la oportunidad de verla en Disney+.