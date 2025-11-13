Los supuestos amigos de Lamine Yamal la lían en la Kings League: les acusan de escupir a familiares del equipo contrario

Desde que Piqué creó la Kings League, su propia visión de la fusión total de fútbol y entretenimiento, no son pocas las figuras del mundo tradicional de este deporte que han pasado por el Cupra Arena. Totti, Pirlo, Hazard, Joaquín o incluso Ronaldinho se han vestido de corto para defender los colores de algunos de los clubes.

No solo jugadores retirados han formado parte de la competición, otros como Maffeo también han estado presentes. El último en esta larguísima lista ha sido Lamine Yamal, siendo presidente del equipo La Capital CF.

Sin embargo, parece que la vinculación del futbolista del FC Barcelona a la competición de Piqué solo va a traer polémica, porque después de las palabras contra el Real Madrid que el jugador dejó en su primera intervención como presidente, ahora han sido supuestos amigos suyos que acudieron a animar a su equipo los que han levantado críticas.

Las acusaciones en redes sociales contra los amigos de Lamine Yamal

La Capital se enfrentó ayer a Porcinos, el equipo de Ibai, en la competición copera de la Kings y terminó cayendo por 3 goles a 11 despidiéndose así de este torneo hasta el próximo split.

Sin embargo, la verdadera noticia vino después. Ya el encuentro terminó con los ánimos muy caldeados, pero los vídeos que ha compartido la usuaria MhandSafa3922 han sido los que de verdad han generado cientos de críticas.

En ellos esta mujer denuncia que los amigos de Lamine se dedicaron a romper las instalaciones, a escupir a los familiares de Porcinos y a hacer del estadio un lugar inseguro a pesar de la presencia de menores.

Además, aseguró que los aficionados del equipo de Ibai tuvieron que ser reubicados hasta que estos individuos abandonaron el campo para evitar posibles altercados, lamentando también la situación que tuvieron que vivir los trabajadores.

Aunque la competición aún no se ha pronunciado sobre este episodio, las reacciones a los vídeos han sido unánimemente negativas, desaprobando esta conducta en una liga que, como algunos han mencionado, nunca había vivido algo así.