'Terminator' confirma la inesperada muerte de Sarah Connor en el canon con un giro inesperado

La franquicia de Terminator acaba de revelar una muerte de Sarah Connor en el canon, profundizando aún más en la película original que se estrenó en 1985. Debido a la cambiante línea temporal de la saga, el personaje interpretado por Linda Hamilton ha tenido varios destinos. Desde morir de leucemia a vivir en un futuro lejano, el personaje se vio arrastrado a una lucha contra Skynet con el único fin de proteger a la humanidad.

Ahora, una serie de cómics la ha eliminado de la ecuación con un cambio que resulta de lo más ingenioso. En el cómic Terminator #10, los lectores son testigos de una misión posterior al Día del Juicio Final por parte de la resistencia humana, siguiendo a Harper Duggan y a un soldado anónimo en 2001. En un momento del número, el joven soldado revela que lleva una foto de Sarah Connor, quien, según él, murió salvándolo.

El impacto de la muerte de Sarah Connor

Los lectores reconocerán esta foto como la que John Connor le dio a Kyle Reese, el héroe de la película original. Este hecho fue el que provocó que se enamorara de Sarah Connor. Sin embargo, ahora se sabe que John Connor solo estuvo dispuesto a compartir la foto porque su mentor, Harper Duggan, le enseñó a aferrarse a sus seres queridos sin ese recordatorio físico. "Me enseñó a mantener a mis seres queridos a salvo, encerrados en el recuerdo", decía.

La serie de cómics de Terminator ha mostrado a Skynet llevando a cabo un ataque en el tiempo sin precedentes. Mientras Harper Duggan conversa con John Connor, se hace evidente que todos estos objetivos eran miembros de su linaje. Por ese motivo, Skynet ha estado intentando eliminar al combatiente rebelde antes de que este pudiera convertirse en su mentor. El propio John afirma que Harper Duggan lo ayudó a convertirse en el hombre que estaba destinado a ser.

Esto refleja la vital importancia que tuvo esta figura paterna para finalmente convertirse en el líder de la Resistencia. Aunque se presentó como una serie antológica, es evidente que ha estado ocultando su verdadero propósito. La colección va un paso más allá al contar una historia más amplia sobre cómo Skynet intentó detener a John Connor atacando a su padre adoptivo, tras no haber logrado matar a su madre biológica.

Además, el final del cómic hará que los lectores vuelvan a leer el primer número de la serie, que se desarrolla en 2018. Ese número se centra en Harper Duggan, quien sobrevivió en secreto a sus aventuras que se vieron en el último cómic. El personaje consigue volver a casa para estar junto a su mujer Penny, y finalmente muere a manos de uno de los muchos T-800 enviados tras él.