TheGrefg y el resto del Escuadrón Salchichón anuncia su separación: "Dejamos de vivir juntos"

Cuando comenzó el éxito de los creadores de contenido y su salto a la fama, empezamos a ver como entre ellos se empezaron a formar algunos grupos compuestos por los que tenían una relación más cercana, llegando incluso a mudarse juntos para compartir casa.

Uno de los mejores ejemplos de esto es el Escuadrón Salchichón, el “equipo” formado por TheGrefg, Vicens, Ampter y Agustin51. Los cuatro streamers se fueron a vivir juntos a Andorra hace ya 6 años, pasando a ser un grupo inseparable que se ha unido en incontables ocasiones para crear contenido y participar incluso en torneos.

Sin embargo, el tiempo pasa para todos y el Escuadrón ha anunciado en las últimas horas que ha llegado el momento de separarse. El primero en comunicarlo fue Vicens, anunciando que se mudaba, pero el vídeo que ha compartido TheGrefg reafirmando esta noticia y adelantando que él tampoco tardará en abandonar la casa ha sido la confirmación del fin de una era.

Después de 6 años, el Escuadrón Salchichón se separará

La cuenta Terreno Viral ha recogido el momento crítico del vídeo en el que el murciano, que recientemente ha aparecido con un par de moratones en un ojo, ha querido resumir por qué se había llegado a esta situación, insistiendo en que no hay ningún problema entre ellos y que esta decisión ha sido consecuencia del paso del tiempo.

TheGrefg se apoyó en las palabras de Vicens en su propio vídeo para asegurar que la vida son etapas y que esta del Escuadrón viviendo en la misma casa ha llegado a su fin. Además, aprovechó el momento para anunciar que él también se mudará después de La Velada Del Año 5, donde se enfrentará a Westcol apostándose cada uno una figura de miles de euros.

“Estoy reformando una casa y hasta que esa casa no esté lista pues obviamente no me puedo mudar”, explicó el streamer, que también reconoció que puede que toda esta información de golpe esté sorprendiendo a sus seguidores, pero que considera importante ser transparente con ello.

TheGrefg no pudo evitar destacar que son la casa de youtubers que más tiempo han convivido, pero explicó que su voluntad es formar una familia en un futuro y necesita tener una casa para él, su pareja y sus futuros hijos.