Uncharted 5 puede ser una realidad: Naughty Dog lleva 3 años trabajando en un proyecto secreto

Naughty Dog es uno de los estudios mejor valorados por la comunidad de PlayStation, por lo que se esperan grandes cosas de ellos en la actual generación de consolas. Antes de dar el salto a PS6, Intergalactic: The Heretic Prophet debería estar disponible, a pesar de que aún le quedan unos años de desarrollo. Además, existe la posibilidad de que The Last of Us Parte III sea real en un futuro, por lo que las expectativas respecto al estudio californiano están por las nubes.

Sin embargo, hay jugadores preocupados por la escasa presencia de la compañía en la presente generación, ya que desde el lanzamiento de The Last of Us Parte II en 2020, el estudio liderado por Neil Druckmann no ha lanzado ningún juego nuevo. No obstante, la llama de la esperanza ha vuelto a prenderse, ya que las últimas informaciones aseguran que Naughty Dog lleva tres años trabajando en un proyecto secreto dedicado a PS5.

La posibilidad de ver Uncharted 5, más viva que nunca

Desde hace unos años se viene comentando la posibilidad de que Naughty Dog hubiera cogido las riendas de un proyecto que se había iniciado en otro estudio propiedad de PlayStation. Según se apuntaba, este título era una nueva entrega de Uncharted, una de las sagas ilustres de la firma norteamericana. Ahora se ha descubierto a través de uno de los filtradores más fiables del sector, DanielRPK, que Naughty Dog ha estado trabajando durante los tres últimos años en un proyecto secreto no anunciado que está liderado por Shaun Escayg.

¿Y hay alguna pista que implique a Uncharted 5? Pues precisamente fue Shaun Escayg el encargado de dirigir la última entrega lanzada hasta la fecha sobre la saga, Uncharted: El legado perdido, por lo que puede ser un indicativo bastante claro de que en Naughty Dog han vuelto a confiar en el creativo para dar forma a la nueva entrega de la saga. Además, teniendo en cuenta que lo más probable es que ya no esté protagonizada por Nathan Drake, Escayg ya tiene experiencia en desarrollar un título sin el gran protagonista.

En este sentido, las posibilidades son múltiples, ya que se rumorea que Cassie, la hija de Nathan y Elena, podría ser la protagonista de esta aventura acompañada por su tío Sam. De momento, todo entra en el terreno de la especulación, por lo que habrá que esperar para saber a qué hace referencia este proyecto secreto de Naughty Dog.