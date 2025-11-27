Uno de los grandes exclusivos de PS5 en 2025 estaría preparando su llegada a PC

Un nuevo rumor sugiere que uno de los exclusivos más destacados de PS5 podría llegar pronto a PC. El título en cuestión, Death Stranding 2: On the Beach, ha recibido recientemente una clasificación para PC por parte de la entidad correspondiente, un paso que suele anticipar un lanzamiento en esa plataforma. Esa clasificación sugiere que el port podría ser anunciado oficialmente en las próximas semanas, posiblemente durante algún evento relevante del mundo del videojuego.

Este posible port representaría la continuidad de la estrategia de la compañía de llevar sus exclusivos de consola a PC tras un período de exclusividad. Death Stranding 2 debutó en PS5 este año, y su salto a PC ampliaría su público potencial, permitiendo que jugadores sin consola puedan acceder al juego, y al mismo tiempo reforzaría la apuesta de PlayStation por una mayor presencia multiplataforma.

Si finalmente se confirma, los usuarios de PC podrían disfrutar de un título aclamado por su narrativa, ambientación y ambición artística, características que dieron prestigio a su versión original. Además, al tratarse de un lanzamiento relativamente reciente, el port podría traer consigo mejoras técnicas, ajustes de rendimiento o compatibilidad específica para ordenadores, lo que aumentaría su atractivo.

Una de las aventuras del año, camino a PC

Aun así, como sucede con toda filtración, conviene cogerlo con pinzas, ya que no hay ni un solo indicio por parte de Kojima Productions. Hasta ahora, no hay anuncio oficial por parte de la compañía, por lo que no se conocen detalles clave como fecha, requisitos técnicos o coste. Además, no es seguro que el juego esté disponible para otras plataformas fuera de PS5, lo que podría limitar su alcance.

El rumor acerca de Death Stranding 2 rumbo a PC genera ilusión entre quienes buscan experiencias potentes en ordenador, y si se materializa, representaría un nuevo paso de PlayStation hacia la convergencia entre consola y PC. Mientras tanto, lo recomendable para los jugadores interesados es seguir atentos a comunicados oficiales que confirmen o desmientan esta posible llegada. Aunque, teniendo en cuenta el camino seguido por su antecesor, lo más probable es que termine siendo cierto.