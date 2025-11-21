PS5 lanza una nueva actualización que incluye una función de lo más especial

PS5 ha recibido una nueva actualización centrada en mejorar la experiencia del Centro de Bienvenida, una de las herramientas más recientes del ecosistema PlayStation. Este centro, diseñado para ofrecer un vistazo rápido a la actividad del usuario y facilitar el acceso a funciones clave, incorpora ahora varias mejoras que amplían sus opciones de personalización y lo convierten en un espacio más dinámico dentro del menú principal de la consola.

La novedad más destacada es la introducción de un widget de estadísticas recientes, que muestra los juegos utilizados en los últimos días junto con datos como horas jugadas, sesiones registradas, progresos obtenidos o trofeos desbloqueados. Esta funcionalidad permite a los jugadores retomar cualquier título de forma mucho más intuitiva, además de ofrecer un control más claro sobre su actividad. El objetivo es que el usuario no tenga que navegar por menús adicionales para consultar esta información, sino que pueda visualizarla directamente desde el Welcome Hub.

Junto a ello, la actualización incorpora un nuevo fondo dinámico estacional, una animación que cambia automáticamente según la época del año. En estos días, por ejemplo, la consola muestra un paisaje otoñal con hojas en movimiento, que dará paso a temas invernales o primaverales a medida que avance el calendario. Esta propuesta busca aportar mayor vida al menú principal, convirtiéndolo en un entorno visual más cambiante y atractivo para el jugador.

Una función muy bien recibida por la comunidad de jugadores

Las reacciones iniciales a estas mejoras han sido mayoritariamente positivas, especialmente entre quienes valoran la personalización y el seguimiento de su actividad. No obstante, una parte de la comunidad continúa reclamando funciones más amplias, como la posibilidad de aplicar temas propios o contar con una gestión de biblioteca más flexible. Aunque esta actualización supone un paso adelante, algunos jugadores consideran que el sistema tiene aún margen para ofrecer opciones más profundas, similares a las que poseían consolas anteriores de la marca.

Con esta renovación, la compañía refuerza el papel del Centro de Bienvenida como un espacio central dentro de la experiencia de PS5, capaz de unir información, estética y accesibilidad. Una actualización que, sin ser revolucionaria, aporta comodidad y frescura a la interfaz, y que continúa dejando claro que la consola sigue evolucionando más allá de su catálogo de juegos.