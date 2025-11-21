⁠MrBeast revela dónde se grabará la segunda temporada de Beast Games: habrá 10 millones de dólares en premios

MrBeast ha vuelto a demostrar que su ambición es casi infinita. El creador con más suscriptores de todo YouTube ha revelado nuevos detalles sobre la segunda temporada de Beast Games, su programa de competición producido por Amazon Prime Video.

Tras el enorme éxito de la primera edición, que se convirtió en el contenido no guionizado más visto de la plataforma en 2025, el estadounidense prepara ahora un formato todavía más extremo, acompañado de un set gigantesco y un aumento sustancial en los premios.

La primera temporada reunió a 1.000 concursantes en pruebas eliminatorias por un premio de 5 millones de dólares. Este año, Donaldson ha decidido cambiar por completo el enfoque con menos participantes, desafíos más complejos y un escenario que él mismo ha descrito como una auténtica “ciudad” construida desde cero. Las primeras imágenes publicadas muestran instalaciones deportivas, piscinas, zonas comunes y dos grandes escenarios donde se desarrollarán algunas de las pruebas principales.

Un set a escala de ciudad

La novedad más llamativa es este nuevo entorno, que combina alojamiento y competición en un solo espacio. Según MrBeast, la idea es crear una experiencia inmersiva que permita controlar cada aspecto del programa, algo que va más allá de cualquier proyecto anterior suyo, incluidos su parque temático Beast Land en Arabia Saudí.

Además, el casting también se ha redefinido. En marzo lanzó una convocatoria global buscando “a los más fuertes y los más inteligentes del planeta”. La temporada contará con 200 concursantes, 100 seleccionados por su capacidad física y 100 por su destreza intelectual. Todos competirán por más de 10 millones de dólares en premios, duplicando la cifra de la primera edición.

La apuesta de Amazon por MrBeast continúa dando frutos, y esta segunda temporada apunta a consolidar Beast Games como uno de los grandes fenómenos de entretenimiento global. Con un set más ambicioso, una selección de concursantes más definida y un premio histórico, el creador vuelve a demostrar que sigue dispuesto a superar cualquier límite.