La viral reacción de un streamer argentino seguidor del FC Barcelona al ver el Balón de Oro de Dembélé

Dejando de lado las finales y los partidos más importantes de la temporada, seguramente el mayor acontecimiento relacionado con el fútbol que no sucede en un terreno de juego es la gala en la que se entrega el Balón de Oro para coronar al que durante el último año ha sido el mejor futbolista del mundo.

En la noche de ayer se vivió una nueva edición de este premio, habiendo sido una de las más reñidas en los últimos años con Lamine Yamal y Dembélé como los dos grandes favoritos.

Finalmente, el francés acabó llevándose el galardón, una decisión que, como no podía ser de otra manera, creó una gran división de opiniones y dejó algún enfado que ya ha dado la vuelta al mundo, como el del argentino La Cobra al escuchar el nombre del delantero del PSG como ganador del Balón de Oro.

El enfado de La Cobra con France Football por el Balón de Oro a Dembélé

La cuenta de Tendencias Stream ha sido la encargada de recoger la reacción del La Cobra justo en el momento en el que Ronaldinho abría el sobre y leía el nombre del campeón de la Champions League.

En un primer momento, el argentino, incrédulo, se deja caer de espaldas en el sofá y se lleva las manos a la cabeza. Una calma previa a la tormenta, que llegó en forma de insultos y reproches dirigidos a la revista que organiza el premio.

Para La Cobra, las estadísticas de Dembélé están infladas por haber marcado muchos goles en partidos contra rivales más flojos y su rendimiento no fue de primer nivel hasta después de enero.

Además, ya totalmente encendido por el enfado y para terminar su protesta, el argentino también se acordó del polémico undécimo puesto de Pedri y de la quinta posición de Raphinha, por debajo de Salah.