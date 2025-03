Wonder Woman encuentra su muerte oficial en el canon principal de DC

Aunque parezca casi imposible de creer de creer, la realidad es que el destino final de Wonder Woman ha sido revelado de manera oficial. DC Comics ha llevado a los lectores hasta un futuro en el que se avanza cómo morirá su indomable heroína. Diana Prince ha vivido un infierno desde que Sovereign llegó a su vida, pero la guerra que se avecina confirma que sus problemas apenas han comenzado.

En el cómic Wonder Woman #19, este nuevo villano DC concluye la historia de su derrota, pero Trinity, la hija de Wonder Woman, insiste en que existen más secretos que todavía no se han contado. Es por eso que lo ata con el Lazo de la Verdad e insiste en que debe continuar su relato, lo que lleva a Sovereign a preguntar si las mujeres muertas aún tienen leyes que seguir.

Tom King está a cargo de la nueva etapa de Wonder Woman

Trinity se muestra realmente impactada al saber que Sovereign sabe de la masacre de las Amazonas que está por venir y el desgarrador destino que tendrá que sufrir su familia. También revela que sabe que Wonder Woman murió en el curso del combate, apuñalada en el corazón con una daga que tenía grabado el escudo de la familia de Sovereign.

La etapa actual de Wonder Woman en DC Comics se ha presentado como una historia en la que Sovereign ocupa el papel de narrador central. Dicho esto, la historia transcurre años después de que él iniciara una era de odio contra las Amazonas, lo que desencadenó una guerra abierta que traería consigo consecuencias desgarradoras.

Wonder Woman encuentra su inesperado final en el Universo DC DC

Aun así, es difícil saber cuánto tiempo ha transcurrido desde este conflicto hasta la presunta muerte de Diana Prince. Asimismo, esta no sería la primera vez que Wonder Woman encuentra este fatídico final, pero es difícil imaginar cómo podría volver a la vida después de un asesinato tan brutal. Lo que sí parece estar claro es que Diana Prince será asesinada por lo que ella misma le hizo a la familia de Sovereign.

Si bien es cierto que la muerte de cualquier héroe se acaba convirtiendo en más una molestia que en otra cosa, eso no hará que duela menos cuando finalmente seamos testigos de la muerte oficial de Wonder Woman en DC.

El cómic Wonder Woman #19 ya está disponible.