Yakuza Kiwami 3 es una realidad y ofrece un primer vistazo a su nueva historia

La saga Yakuza sigue consolidándose como una de las más valoradas dentro del panorama de los videojuegos narrativos. A lo largo de los años, la franquicia ha logrado un equilibrio entre acción intensa, personajes que han pasado a la historia y un tono único que combina drama con humor. Además, los remakes Kiwami han permitido a las nuevas generaciones vivir en sus propias carnes las entregas clásicas con gráficos y mecánicas adaptadas a los tiempos actuales.

Es por eso que no es de extrañar que tras el éxito de Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, los seguidores de la franquicia lleven tiempo esperando que la tercera entrega recibiera la misma adaptación. Ahora, ese deseo finalmente se ha hecho realidad en un anuncio que ha sorprendido tanto por lo esperado como por los nuevos detalles que trae bajo el brazo.

Yakuza Kiwami 3 incluirá una historia inédita

Durante el RGG Summit 2025, Ryu Ga Gotoku Studio presentó oficialmente Yakuza Kiwami 3, un remake completo del título original de 2010. El juego llegará con gráficos modernizados, mejoras en el sistema de combate y, como gran novedad, una trama inédita titulada Dark Ties, que explorará los orígenes del personaje Yoshitaka Mine.

El primer tráiler mostró escenas de combate y entornos renovados. Aun así, algunos seguidores han criticado ciertos cambios en los modelos de personajes, una postura que no ha afectado al entusiasmo con el que se ha recibido la noticia del remake, sobre todo por la promesa de mayor fluidez y nuevas historias dentro del universo de la saga.

Con este anuncio, Yakuza Kiwami 3 se une a la lista de lanzamientos que marcarán el Tokyo Game Show 2025, donde Sega y otros grandes nombres de la industria preparan más sorpresas para los aficionados.