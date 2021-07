Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 15 de julio de 2021

Manténgase informado sobre las noticias de hoy, jueves 15 de julio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El Constitucional tumba el estado de alarma de Sánchez

Las restricciones de movilidad y las medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo del pasado año en el marco del primer estado de alarma eran inconstitucionales.

Tras una reñidísima votación –seis votos frente a cinco–, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer anular varios preceptos de ese decreto al entender que la decisión del Ejecutivo no supuso una mera limitación o restricción de derechos fundamentales como los de la libertad de circulación y de residencia, sino una suspensión en toda regla de los mismos que cercenó su libre ejercicio, por parte de los ciudadanos, sin el paraguas legal adecuado. Y es que los magistrados que han impuesto su tesis consideran que en esa tesitura el Gobierno debería haber recurrido a un estado de excepción.

Las comunidades se quedan sin amparo para el toque de queda

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya lo advirtió la semana pasada. El Gobierno no aprobará un nuevo paquete de medidas coordinadas para luchar contra la quinta ola. Tan solo servirá de «apoyo» en las tareas de diagnóstico de casos positivos con la reserva estratégica de test y de rastreo, poniendo a disposición las Fuerzas Armadas. Una semana después,no ha cambiado de parecer pese a que la incidencia acumulada a 14 días ha pasado de 225 a 469 casos por cada 100.000 habitantes y los hospitales, aunque tímidamente, ya comienzan a notar el impacto.

Ante esta situación, cada vez más comunidades optan por volver a las restricciones más duras. Pero no siempre pueden implementarlas. Se da la paradoja de que ante medidas similares, los tribunales se pronuncian de forma distinta.

Arrimadas basa la recuperación de Ciudadanos en los abstencionistas

La convención que Ciudadanos celebrará este fin de semana determinará el rumbo del partido que lidera Inés Arrimadas y con ello busca movilizar a su electorado, sobre todo, al que se fue a la abstención. «Queremos encontrar las claves que saquen de la abstención a la gente. La mayoría que dejaron de votarnos está ahí», apuntan fuentes de la dirección y organización del partido. Destacan que su talón de Aquiles es la polarización por lo que apuestan por saber transmitir qué harán en determinados temas que repercuten en la ciudadanía.

Redondo dice que solo estuvo en una reunión informativa con empresarios

El exjefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno Iván Redondo aseguró que la reunión que aparece en un oficio de la Guardia Civil dirigido al juez del caso Voloh, Joaquín Aguirre, fue una charla informativa y que no se comunicó a la prensa porque era simplemente de trabajo, según explican a LA RAZÓN fuentes cercanas al que fuera gurú de Pedro Sánchez.

Yotuel Romero: «El pueblo cubano se cansó y quiere que se le escuche»

Yotuel Romero se agarra al «más se perdió en Cuba» del refranero para demostrar que España es conocedora del valor de aquella tierra y, por ende, que le tenderá la mano al pueblo cubano «sin dudarlo». «Es tiempo de que diga: “Estamos con ustedes”». Desde la salida de las masas a la calle, el cantante no duerme. No puede vivirlo en primera persona porque el régimen no le deja entrar, pero se entrega como si allí estuviera. Desde Miami, EE UU, Yotuel descuelga el teléfono.

El turismo pierde 20.400 millones por la quinta ola de covid

La industria turística nacional contiene el aliento ante el verano más determinante de su historia. Y las estimaciones no resultan nada halagüeñas. La locomotora económica de nuestro país puede gripar el motor si durante las próximas semanas no llegan los visitantes internacionales necesarios para cubrir, al menos por la mínima, los números de la rentabilidad. Y todo apunta a que las cuentas de resultados volverán a quedarse en color rojo, ya que la llegada de turistas extranjeros se desplomará un 53% este verano en comparación con la temporada alta de 2019, antes de que la Covid-19 cambiara drásticamente el escenario mundial, tal y como confirmó ayer la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, en su informe trimestral y de perspectivas para el verano. «Queremos ver la botella medio llena, pero está claro que en los últimos días los brotes verdes tan potentes que estábamos atisbando se han convertido en simples brotes grises llenos de incertidumbre», aseguró José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

Los 68.000 millones ahorrados por los españoles, la gran esperanza del sector turístico

Con británicos, franceses y alemanes renuentes a venir a España por voluntad propia o por las restricciones ajenas -ayer mismo, Reino Unido sacó a las Baleares de su lista de destinos seguros, por lo que los británicos que las visiten necesitaran a su vuelta la pauta completa de vacunación para no hacer cuarentena-, el turismo nacional se ha convertido más que nunca en la gran esperanza blanca del sector. Como señalaba hace un par de días BBVA Research, el gasto que los españoles realicen en la temporada veraniega se antoja clave para la reactivación no sólo de esta industria en particular sino de la economía española en general. Y la verdad es que las carteras están llenas. Según aseguró ayer este mismo centro de estudios al presentar sus previsiones de crecimiento para España, los hogares españoles tienen en estos momentos una bolsa de ahorros de cerca de 68.000 millones de euros.

El Samuel de Georgia: hallado muerto un cámara tras sufrir la paliza de una turba de activistas homófobos

Más de diez días después de que se produjera el brutal asesinato de Samuel Luiz, el joven coruñés de 24 años que falleció a causa de los fuertes golpes provocados por la brutal paliza que varias personas le propinaron por ser homosexual a la salida de una discoteca y que conmocionó a toda España, las tensiones ahora se están produciendo en Georgia.

Las vacunaciones rutinarias de menores se desploman hasta niveles no vistos en más de una década

La pandemia puede haber provocado la interrupción mundial más grande y generalizada de los programas de inmunización de menores, poniendo a millones de niños, tanto de países ricos como de pobres, en riesgo de contraer sarampión, difteria, tétanos y tos ferina, según un estudio publicado hoy en “The Lancet”. Los investigadores concluyen que la pandemia ha interrumpido las vacunas rutinarias de al menos 17 millones de niños en todo el mundo en 2020.

Alarma por los jóvenes suecos contagiados durante sus vacaciones en España

Como en el resto de Europa, aumenta la preocupación en Suecia por el aumento de casos de coronavirus entre los más jóvenes, relegados en la exitosa campaña de vacunación. El paulatino aumento de los viajes de vacaciones al extranjero está contribuyente, además, a que muchos de los nuevos casos sean importados de los destinos turísticos donde los más jóvenes viajan en busca de sol y diversión.