Adiós a las preocupaciones nocturnas: el ejercicio mental que recomienda Mario Alonso Puig para antes de ir a dormir

Durante el día, es normal encontrarse con todo tipo de estímulos; tanto los positivos como los negativos nos afectan mientras hacemos nuestra vida cotidiana. Sin embargo, estos no nos abandonan una vez cae la noche y nos metemos en la cama. Uno de los mayores obstáculos que encuentra la gente es el problema para conciliar el sueño y conseguir un descanso óptimo.

Mario Alonso Puig, reputado médico y comunicador, se ha pronunciado recientemente acerca de este eterno debate: ¿cuál es el secreto para poder dormir mejor? Según explica el doctor, lo primero de todo es saber despedir el día con pensamientos positivos, para evitar que el cerebro procese cualquier tipo de dilema. "Es verdad que la preocupación afecta directamente al sueño porque es un proceso muy delicado", apunta.

Los dispositivos, problema persistente a pesar de su obviedad

De acuerdo al doctor, el uso de los aparatos electrónicos a altas horas de la noche son perjudiciales. Es por ello que, aparte de un menor uso de los teléfonos, ordenadores, etc., Puig sugiere ciertos hábitos físicos para contrarrestarlo. "Cenar ligero puede ayudar también, y no hacer ejercicio físico antes de dormir, pero sí dar un paseo puede relajar bastante", comentaba.

En cuanto al problema de los pensamientos negativos, el doctor recomienda un simple pero efectivo ejercicio de gratitud: "Por ejemplo, decir 'mira hoy me doy la enhorabuena porque vaya día que he tenido, pero he aguantado como una campeona'". Para Mario Alonso Puig, este tipo de gestos son capaces de marcar una diferencia en la calidad del sueño y el bienestar general.

"Acaba con un pensamiento positivo, parece una tontuna, pero es que no lo es", concluye. Practicar con frecuencia este tipo de consejos puede generar un gran impacto en la gestión de las emociones por parte de nuestro cerebro, consiguiendo mejorar nuestro descasnso.