Así se vivió Halloween, la noche más terrorífica del año, en Fabrik

Ayer se celebró la esperada noche de Halloween y, como era de esperar, Madrid se vistió de negro, neones y telarañas. Las expectativas estaban por las nubes y la ciudad respondió: casi todas las discotecas colgaron el cartel de sold out. Entre ellas, cómo no, FABRIK, el gigante del ocio nocturno madrileño, que volvió a ser el epicentro de la noche más aterradora —y esperada— del año.

La celebración de Halloween se ha consolidado como la fecha más importante para las discotecas en España. Los locales programan sus fiestas más atractivas y rozan el lleno absoluto en una jornada en la que el público universitario sale en masa, luciendo sus mejores disfraces: desde los clásicos Chucky o Joker, hasta personajes de El Juego del Calamar, monjas asesinas o esqueletos mexicanos.

Así se vivió la noche de ayer en FABRIK

La noche del viernes 31 de octubre fue, sencillamente, una locura. Desde primera hora de la tarde los autobuses lanzadera desde el Templo de Debod y Fuenlabrada iban repletos. Miles de jóvenes disfrazados llegaban dispuestos a vivir la Universiparty Halloween Cathedral, el mayor evento universitario de Halloween de España.

Fabrik en la noche de Halloween Fabrik

Durante ocho horas ininterrumpidas de música (22:00–6:00), el DJ Alvama Ice hizo vibrar la sala principal con sus mezclas, mientras una inmensa marea de disfraces bailaba entre humo, luces estroboscópicas y un decorado digno de película de terror.

Cada rincón de FABRIK fue transformado: telarañas, ataúdes, calabazas, niebla espesa y esqueletos colgantes crearon un ambiente que combinaba diversión y escalofríos a partes iguales. El pasaje del terror de 1000 m² fue una de las grandes sorpresas de la noche: 18 actores dieron vida a monstruos y criaturas que lograron más de un grito entre los asistentes.

Tunel del terror en Fabrik Fabrik

Además del evento universitario, el viernes también acogió Verknipt x CODE, con lo mejor del techno industrial y hard techno, a cargo de artistas como Charlie Sparks, Winson y 6EJOU. Dos ambientes completamente distintos, pero un mismo resultado: éxito absoluto.

Lo que se espera para hoy sábado

Si la noche de ayer fue intensa, la de hoy promete ser todavía más épica. FABRIK tiene por delante otras 12 horas de fiesta repartidas entre dos grandes eventos: Hallowfest y Riverland.

El primero, Hallowfest (19:00–6:00), reúne a algunos de los nombres más potentes del panorama house y tech house internacional. El suizo Luciano encabeza un cartel que incluye a Massano, Miane y Sidney Charles, garantizando una noche de groove y energía.

Por su parte, Riverland (18:00–6:00) trae la otra cara del Halloween: una propuesta urbana con Santa Salut, Sara Malacara, La Pantera, Aleesha, Kabasaki y más artistas que encenderán la pista con rap, trap y reguetón underground.

Todo apunta a que, igual que el viernes, el sold out volverá a repetirse. La organización mantiene los servicios especiales de autobuses y un dispositivo de seguridad reforzado para que los miles de asistentes disfruten al máximo del fin de semana más terrorífico del año.

Próximas fechas en FABRIK

Después del huracán de Halloween, FABRIK ya mira hacia sus próximos grandes eventos, todos ellos con nombres de peso en la escena electrónica mundial:

CODE La Trilogía (Parte II) – 15 de noviembre: con The Chemical Brothers y Sven Väth.

CODE La Trilogía (Parte III) – 6 de diciembre: con Underworld y Nina Kraviz.

LOOP Año Nuevo – 1 de enero: con Marco Carola y Paco Osuna.

FABRIK vuelve a demostrar que sigue siendo el templo de la electrónica en España, un referente en innovación y en ofrecer experiencias que combinan espectáculo, música y una atmósfera única. Si Halloween fue su “fecha grande del año”, lo que viene promete mantener el listón igual de alto.