China menosprecia la angustia europea sobre las exportaciones de tierras raras

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, restó importancia este jueves a las inquietudes europeas sobre las restricciones a la exportación de tierras raras, argumentando que se trata de una práctica habitual para controlar productos de doble uso. “Las tierras raras no han sido, no son y no serán un problema entre China y Europa, o entre China y Alemania”, aseguró en una rueda de prensa conjunta con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en Berlín. Según Wang, si las solicitudes se presentan conforme a la ley, las necesidades europeas podrán ser satisfechas sin dificultad.

Las declaraciones de Wang se producen en el marco de una gira por Europa cuyo objetivo es preparar una cumbre entre líderes de la Unión Europea y China prevista para finales de julio. Alemania es la segunda parada del ministro tras su visita a Bruselas, donde se reunió con responsables comunitarios (incluida la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas). En esos encuentros, Kallas trasladó a Wang la preocupación europea por las restricciones chinas, señalando que estas medidas amenazan la fiabilidad de las cadenas de suministro y distorsionan el comercio internacional.

China (que domina más del 90 % de la capacidad global de procesamiento de tierras raras, minerales esenciales para la fabricación de automóviles eléctricos, electrodomésticos y tecnología avanzada) impuso en abril nuevas normas que obligan a los exportadores a obtener licencias del gobierno de Pekín. Según Wang, estas restricciones no deben interpretarse como una medida hostil, y recordó que el Ministerio de Comercio chino dispone de un sistema acelerado para procesar solicitudes de exportación con rapidez.

Por su parte, el ministro alemán Johann Wadephul reconoció que las restricciones están generando “una gran preocupación” entre los socios comerciales europeos y dañando la imagen de China como proveedor fiable. Aun así, afirmó que ambas partes están trabajando en buscar “soluciones sostenibles conjuntas” que contribuyan a reducir las tensiones. Cuando se le preguntó a Wang si podría alcanzarse un acuerdo antes de la próxima cumbre con la UE, el diplomático chino insistió en que se trata de un tema técnico y no de un desacuerdo político.

Ucrania y política internacional

Además del asunto comercial, Wang y Kallas también abordaron en Bruselas otros temas como la guerra en Ucrania. La Alta Representante europea pidió a China que ponga fin a cualquier tipo de apoyo material que pueda estar beneficiando al complejo militar-industrial ruso, y solicitó el respaldo de Pekín a un “alto el fuego total e incondicional” para alcanzar una paz duradera. Aunque China niega ofrecer asistencia militar, Bruselas ha advertido que varias empresas chinas siguen suministrando componentes clave para el armamento ruso.