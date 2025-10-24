El desconocido motivo por el que las joyas robadas del Louvre no estaban aseguradas

El museo del Louvre no recibirá ninguna indemnización las ocho joyas robadas el pasado 19 de octubre, ya que la legislación francesa impide que los objetos del inventario del museo sean asegurados.

Al tratarse de un museo estatal, los objetos del Louvre forman parte del dominio público, es decir, del conjunto de bienes propiedad del Estado y por ende son inalienables por ley. Esto implica que su propiedad no puede transferirse mediante venta o donación, y nadie puede reclamarlos ya que pertenecen al pueblo parisino.

¿Como se indemnizarán ahora las joyas robadas?

En estos casos es el propio Estado francés que actúa como su propio “asegurador”. Es decir será el gobierno quien termine compensando una parte del capita robado al Louvre por sus pérdidas con fondos públicos, aunque también se espera alguna que otra donación.

Un caso similar fue el incendio de la Catedral de Notre Dame, también en París, donde las obras de reconstrucción fueron financiadas por el Estado, aunque gran parte de los fondos provino de 840 millones de euros en donaciones privadas.

¿Cuánto valen las joyas robadas?

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, declaró inicialmente que las joyas robadas del Louvre eran invaluables. Sin embargo, martes 21 de octubre la fiscalía de París estimó su valor económico en un total en 88 millones de euros, aclarando que, al formar parte del patrimonio nacional francés, su valor simbólico es aún mayor.

Las ocho joyas robadas pertenecen a la colección de Napoleón y de varios soberanos franceses, e incluyen el collar de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, así como la tiara de la emperatriz Eugenia, que contiene casi 2.000 diamantes.

Asegurar el Louvre: una misión imposible

El museo del Louvre es el museo más grande del mundo y cuenta con 35.000 objetos en exposición y más de 500.000 en depósito. Incluso si la ley lo autorizara, asegurar todas las obras del Louvre y de los museos públicos supondría un coste insostenible.

Varios trabajadores del mercado de arte londinense (el más grande del mundo) declararon al Financial Times que asegurar únicamente las obras del Louvre costaría más que todas las demás pólizas de seguro vigentes.

¿Cuánto dinero pueden sacar los ladrones por las joyas?

Es muy improbable que los ladrones obtengan los 88 millones de euros estimados por las joyas robadas debido a la magnitud de la transferencia. Lo más probable es que desmantelen las joyas para fundir los metales preciosos y vender las gemas por separado, de manera que sean más difíciles de rastrear.

Con la reciente subida del precio del oro, estas operaciones se han vuelto más rentable que hace apenas unos años, llegando incluso a considerarse uno de los factores que han impulsado el aumento de los robos de oro.