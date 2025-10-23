Sale a la luz un nuevo vídeo del robo del Louvre mientras crece la especulación sobre el futuro de las joyas en el mercado

Apenas días después del impactante robo en el Museo del Louvre de París, crece la especulación sobre el paradero de las lujosas joyas robadas que antaño adornaban a la realeza francesa. Y al mismo tiempo, esta misma mañana se ha conocido un nuevo vídeo en el que se ve a los asaltantes descender de la balconada del edificio.

Un puñado de expertos advierte que las piezas, valoradas en 88 millones de euros, podrían pronto, si no ya, ser fundidas o fragmentadas. Si se logra, algunos afirman que esas piezas más pequeñas podrían salir a la venta posteriormente como parte de un nuevo collar, pendientes u otras joyas, sin llamar demasiado la atención, como recoge la agencia AP.

"Ni siquiera hay que ponerlas en el mercado negro, basta con ponerlas en una joyería", dijo Erin Thompson, profesora de delitos relacionados con el arte en el John Jay Collegeof Criminal Justice de Nueva York. "Podrían venderse a la vuelta de la esquina del Louvre".

Thompson y otros afirman que esto se ha vuelto cada vez más común con los artículos de joyería y metal robados, señalando que es una forma en que los ladrones pueden intentar ocultar sus huellas y ganar dinero. No es como si alguien pudiera lucir públicamente una de las Joyas de la Corona francesa robadas el domingo, y encontrar un mercado para vender las piezas completas sería increíblemente difícil después de que "todos, incluso sus hermanas" hayan visto fotos de ellas durante la última semana, dijo Christopher Marinello, abogado y fundador de Art Recovery International.

"Al descomponerlas, ocultarán su robo", dijo Marinello, y agregó que estos artículos podrían volverse aún más "imposibles de rastrear" si se sacan de Francia y se realizan a través de talladores de joyas y sólidas cadenas de suministro en otros países.

Aun así, estas piezas a menudo se venden por una fracción del valor de lo robado, debido a su menor tamaño, pero también porque fundir o descomponer piezas de gran valor elimina su valor histórico.

No es un proceso sencillo

“El verdadero arte en un robo de arte no es el robo, sino la venta”, explicó Robert Wittman, exinvestigador principal del equipo de delitos de arte del FBI. Wittman, quien desde entonces ha creado su propio bufete, afirmó que los autores de estos robos suelen ser “mejores delincuentes o ladrones que empresarios”.

A diferencia de otros, Wittman se muestra escéptico sobre la posibilidad de que los ladrones del domingo hayan logrado monetizar los objetos que robaron del Louvre, entre ellos un collar y pendientes de esmeraldas, dos coronas, dos broches, un collar de zafiros y un pendiente que lucieron miembros de la realeza del siglo XIX. Señala que las gemas aún pueden identificarse por su claridad, por ejemplo, y que el oro que se refinó cuando se fabricaron las piezas hace cientos de años no es tan puro como el que suele demandarse hoy en día.

“Por lo que son, no tiene sentido destruirlos”, dijo Wittman, al tiempo que señalaba los riesgos de vender objetos robados de tan alto perfil.

Diamantes sin clasificar

Scott Guginsky, vicepresidente ejecutivo de la Alianza de Seguridad de Joyeros, una asociación comercial sin fines de lucro dedicada a la prevención de delitos relacionados con la joyería, también destaca la antigüedad y la calidad de los diamantes de los artefactos. Sospecha que probablemente no estén clasificados.

“No es algo que se pueda vender en el mercado abierto. No es nada que pueda pasar por una casa de subastas”, dijo Guginsky, quien dirigía la brigada antirrobo organizado del Departamento de Policía de Nueva York.

Dada la gran preparación que probablemente pusieron los ladrones, Guginsky cree que tienen un plan para vender las joyas, incluso si primero deciden guardarlas y esperar a que desaparezcan las sospechas.

“No me los imagino robándolas sin tener una idea clara de lo que quieren hacer”, dijo. “Siempre hay alguien dispuesto a comprar joyas robadas. No importa lo que sean, alguien las comprará”.

Programas contra el blanqueo de capitales

Sara Yood, directora ejecutiva y asesora general del Comité de Vigilancia de Joyeros, señala que la mayoría de las joyerías implementan programas contra el blanqueo de capitales y están atentas a señales de alerta como pedidos inusuales, compras repetidas y solicitudes de confidencialidad.

Aun así, ella y otros afirman que la antigüedad de algunas joyas, si se desglosan eficazmente, podría dificultar su rastreo. Las piedras preciosas más nuevas, por ejemplo, a veces llevan una inscripción láser en su interior que puede evaluarse en un laboratorio. Sin embargo, «al tratarse de piezas históricas, es bastante improbable que tengan esas características distintivas», señaló Yood.

Expertos como Thompson afirman que las gemas más grandes pueden ser talladas de nuevo hasta el punto de que sean irreconocibles. Un desafío es encontrar personas con la habilidad para hacerlo y que no hagan demasiadas preguntas, pero es posible, afirmó.

Se desconoce si los responsables del robo del domingo tenían esos contactos o si había compradores concretos. Pero es importante señalar también que "quienes entran en los museos suelen ser mercenarios, y casi siempre son descubiertos en estos casos", añadió Thompson.

Escasas posibilidades de recuperación

Ella y otros afirman que los museos se han enfrentado cada vez más a una oleada de robos similares en los últimos años. Thompson señala que el robo en almacenes puede pasar desapercibido durante más tiempo: el Museo Británico de Londres, que ha acusado a un excurador de robar objetos y venderlos en línea, todavía intenta recuperar algunos de los 2000 objetos robados.

Algunos ladrones del pasado han exigido rescates por las obras de arte robadas en su totalidad, o han esperado una posible recompensa sin preguntas de una compañía de seguros, que puede suponer un descuento de aproximadamente el 10 % para algunas piezas aseguradas en Europa, según Thompson. Sin embargo, se informó que las joyas robadas del Louvre el domingo no contaban con un seguro privado.

En ocasiones, las ofertas gubernamentales de recompensas por información sobre un robo de gran repercusión también pueden acelerar la investigación, aunque el gobierno francés aún no ha hecho público dicho incentivo. Si esto cambia, o si se descubren pistas prometedoras a partir de las pruebas halladas en el Louvre, expertos como Wittman señalan que podría aumentar las posibilidades de recuperar los objetos.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, otros consideran que el destino de encontrar las joyas históricas se ve sombrío."Creo que atraparán a los criminales", dijo Marinello. "Pero no creo que los encuentren con las joyas intactas".