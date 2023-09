Gabbi Tuft: de luchador en WWE a ser un referente transgénero

Esta ex estrella de la WWE, que en su momento se hizo llamar Tyler Reks y que llegó a pesar 127 kilogramos con apenas un seis por ciento de grasa corporal, ha experimentado una transformación al decidir iniciar su transición a mujer.

A sus 44 años, Gabbi se ha reinventado por completo y ha dejado atrás la imagen del gigante luchador con rastas que alguna vez fue. Como ella misma describe, en su apogeo en la WWE, se veía como "un cruce entre Ragnar Lothbrok de Vikings y The Mountain de Game of Thrones". Sin embargo, esa apariencia no reflejaba cómo se sentía por dentro, y finalmente, a los 40 años, tomó la decisión de dar un paso crucial en su vida.

Como luchador profesional, Gabbi había acumulado una cantidad impresionante de músculo en su alto y fornido cuerpo de 1,90 metros. La terapia hormonal fue un primer paso para reducir parte de esa masa muscular, pero Gabbi tuvo que enfrentar un camino de "prueba y error" para encontrar la fórmula que le permitiera obtener la figura femenina que deseaba.

Experimentó con diferentes dietas y rutinas de ejercicios. Finalmente, después de dos años de perseverancia, encontró el camino y logró perder 75 kilogramos de peso y masa muscular. Además de esto, se sometió a una cirugía de feminización facial y a un aumento de senos como parte de su proceso de transición.

Gabbi describió pasar por una "fase de patito feo" antes de llegar a sentirse plena con su nueva apariencia. Lo que la mantuvo firme en su camino fue la idea de poder ayudar a otras personas trans en su proceso de transición. Según Gabbi: "Sabía que si compartía lo que había aprendido durante varios años de prueba y error e investigación, y permanecía 100% auténtica y honesta, podría ayudar a otros. Eso, en sí mismo, hizo que los tiempos más difíciles valieran la pena".

Gabbi ha acumula más de 800,000 seguidores en TikTok al compartir su viaje de transición. Sus videos incluyen conversaciones con su esposa de 20 años, Priscilla, y su hija Mia de 11 años sobre sus reacciones a su proceso de transformación. Mia, en una de las conversaciones, confesó que al principio le pareció "un poco extraño" tener que explicar a las personas que su padre es ahora una mujer, pero enfatizó que no perdió amigos por ello. Priscilla, por su parte, expresó que manejó la transición de Gabbi con "amor, aceptación y compasión" desde el principio. Gabbi, agradecida por el apoyo de su familia, escribió en Instagram en 2021: "Mi amada esposa, familia y amigos más cercanos me han aceptado por lo que soy. A ellos, les estaré eternamente agradecido. Su apoyo en el camino significa más de lo que nunca sabrán".