Una influencer es atacada por un elefante durante un safari en Kenia

Ely (@ely_traveler) es una joven apasionada por dos cosas: los viajes y los animales. Su presencia en TikTok se ha destacado por documentar sus aventuras alrededor del mundo, compartiendo momentos inolvidables y hermosos paisajes con sus seguidores. Sin embargo, su última odisea la llevó a Kenia, donde vivió una experiencia que según cuenta “casi le cuesta la vida”.

Esta intrépida veterinaria, que encuentra la belleza en la diversidad de nuestro planeta, se aventuró en una travesía en Kenia que cambiaría su vida. Aunque al principio dudaba en acercarse demasiado a los majestuosos elefantes, la insistencia de los empleados del hotel en el que se hospedaba finalmente la persuadió.

Ely señaló que ya había sido advertida del carácter de los elefantes: "Ya nos habían explicado que los elefantes son súper rápidos y que cuando hay animales, crías y tal pueden ser agresivos". Sin embargo, decidió confiar en la experiencia de los trabajadores del hotel, quienes la guiaron a una colina para observar a los elefantes desde una distancia segura.

En un giro inesperado, uno de los elefantes se acercó a Ely y al guía con rapidez. En un momento de tensión, Ely tropezó y cayó al suelo mientras el elefante se aproximaba. Ely relató su experiencia: "Lo único que se me ocurrió fue quedarme en el suelo, hacerme una pelota y rezar para que no me chafara la cabeza".

Afortunadamente, el elefante no causó daños graves a Ely, pero la sacudió con fuerza. Ely compartió sus heridas, explicando: "Una patada por un lado, otra patada por otro. Estoy llena de moratones, me quedé allí en el suelo un montón y después vino mi guía, que no estaba allí. Me metieron en el coche y me llevaron al médico".

Desde el incidente, Ely ha consultado a varios médicos y ha recibido un diagnóstico de artritis debido a las lesiones sufridas. A pesar del dolor físico, su espíritu aventurero sigue intacto, y no ha compartido la noticia con sus padres para evitar preocuparlos y que le prohíban viajar.