HM Málaga se convierte en el primer hospital privado de Andalucía en realizar cirugías de columna con un navegador 3D de última generación

El Hospital HM Málaga ha incorporado un innovador sistema de imagen tridimensional intraoperatoria y navegación quirúrgica, lo que se traduce en una mejora en la seguridad y precisión de la cirugía de columna. Se trata de una tecnología única en la sanidad privada andaluza que optimiza cada fase de la cirugía y reduce las complicaciones asociadas a la colocación de implantes como tornillos, prótesis y dispositivos interespinosos.

Esta nueva tecnología, desarrollada por Brainlab y denominada Loop-X, permite realizar procedimientos con una mayor precisión, mejorando la seguridad del paciente y minimizando riesgos. Gracias al escáner intraoperatorio y el navegador, los cirujanos pueden visualizar en tiempo real una imagen tridimensional de alta resolución del paciente y guiar la colocación de los implantes con exactitud milimétrica.

Se trata del TAC intraoperatorio con imagen 3D más avanzado que existe en la actualidad. Incorpora un sistema de imagen más un sistema de navegación, es decir, el software y el hardware necesarios para perfeccionar la visibilidad del cirujano e incrementar la seguridad del paciente. Por ejemplo, al ofrecer imagen en tiempo real, permite localizar tumores en zonas poco accesibles o garantizar la correcta colocación de prótesis.

Su diseño permite posicionar rápidamente a los pacientes, mejorar la calidad de imagen y reducir la radiación en estructuras no esenciales. Además, el navegador quirúrgico registra automáticamente el escaneo y lo envía al sistema de navegación para guiar cada paso de la intervención con una gran precisión.

“La cirugía navegada de columna aumenta la precisión y evita problemas durante la intervención y después de ella", destaca el Dr. Virgilio de Lemos, jefe de la Unidad de Columna vertebral de HM Hospitales en Málaga.

Además, el Dr. Manuel Díaz Samada, jefe de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de HM Hospitales en Malaga, señala que, “gracias a esta innovadora tecnología se reducen las complicaciones en la colocación de implantes, se mejora la visualización al contar con imágenes 3D y los procedimientos son mucho más rápidos y precisos”.

Por su parte, La Dr. Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, ha destacado: “con esta incorporación, HM Hospitales reafirma su compromiso con la excelencia en la atención sanitaria en la provincia de Málaga, apostando por tecnologías de vanguardia que mejoran la seguridad, la precisión y los resultados quirúrgicos en beneficio de los pacientes”.

Equipo de Traumatología junto al nuevo navegador de cirugía de columna HM Málaga

Este nuevo navegador ha sido instalado en HM Málaga gracias a la colaboración de la compañía española Cardiva, especializada en la distribución de este tipo de dispositivos médicos, quienes han manifestado su compromiso por "apoyar a los profesionales que quieren ser pioneros en la introducción de tecnología innovadora, como esta solución de imagen puntera para los procedimientos de raquis”, señala Agustín Canales, director de Traumatología de Cardiva.

Todo el sistema está diseñado para optimizar el procedimiento quirúrgico, reduciendo la complejidad de las intervenciones y mejorando los resultados para los pacientes.

Este sistema innovador se está utilizando en HM Málaga para una amplia variedad de cirugías de columna, desde fusión cervical hasta sacral, corrección de deformidades complejas, y cirugía traumatológica.