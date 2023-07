Mapa económico que define el desarrollo de los países según World Bank Group

El estudio, titulado "World Bank Group country classifications by income level for FY24", asigna a las economías mundiales a cuatro grupos de ingresos: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto. Estas clasificaciones se actualizan anualmente el 1 de julio, tomando como base el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita del año calendario anterior, medido en dólares estadounidenses a través del método Atlas introducido en 1989.

Mapa económico que define el desarrollo de los países según el Banco Mundial World Bank Group

El estudio ha demostrado que las clasificaciones de ingresos de los países han evolucionado significativamente desde finales de la década de 1980. En 1987, el 30% de los países informantes se clasificaron como de bajos ingresos, mientras que en 2022 solo el 12% se encontraba en esta categoría. Esta disminución varía entre las diferentes regiones del mundo, con la región de África al sur del Sahara pasando del 74% al 46% de países de bajos ingresos en 2022; en el este de Asia y el Pacífico, la proporción bajó del 26% al 3%; y en Asia Meridional, del 100% al 13%, a medida que las economías avanzaban hacia categorías de ingresos superiores.

Con base en los datos del estudio, se observa que en 2022, casi todos los países que cambiaron de categoría de ingresos ascendieron a una categoría más alta, lo cual es un indicio de la recuperación de la pandemia de COVID-19. Aproximadamente el 80% de los países mostraron mejoras en el INB per cápita en 2022 en comparación con el período pre-pandémico de 2019.

Es importante destacar el caso de Guyana y Samoa Americana, que han pasado de la categoría de ingresos medio-alto a alto este año. En el caso de Guyana, el notable aumento en el INB per cápita se debe al crecimiento significativo en la producción de petróleo y gas, que se duplicó en 2022. Por otro lado, en Samoa Americana, el incremento en el INB per cápita se debió principalmente a una revisión sustancial a la baja (-18.3%) en las estimaciones de población realizadas por la División de Población de las Naciones Unidas, reflejando nuevos datos disponibles del censo de 2020.

Además, se destacan los casos de El Salvador, Indonesia y Cisjordania y Gaza, que, al tener un INB muy cercano al umbral de ingreso medio-alto en 2021, experimentaron un crecimiento económico modesto en 2022 que les permitió ingresar a esta categoría. La economía salvadoreña creció un 2.6%, mientras que Indonesia continuó su sólida recuperación post-pandemia y registró un crecimiento real del PIB del 5.3%. Por su parte, después de un fuerte crecimiento post-pandemia en 2021 (7.9%), un crecimiento del 3.9% en 2022 fue suficiente para que Cisjordania y Gaza cruzaran el umbral de ingreso medio-alto.

Finalmente, se resalta el caso de Guinea y Zambia, que ascendieron de la categoría de ingresos bajos a medio-bajos este año. A pesar de la inestabilidad política y las interrupciones en el suministro agrícola, la economía de Guinea creció un 4.7% en 2022, impulsada por un sector minero sólido. Por su parte, la economía de Zambia creció un 4.7% en 2022, combinado con una inflación del 8.6% (medida por el deflactor del PIB), lo que llevó a un aumento nominal del INB del 17.7% y un aumento del INB per cápita del 13.6%.

En el caso de Jordania, fue el único país que experimentó un cambio de clasificación a la baja este año, principalmente como resultado de una gran revisión al alza (+8.6%) en las estimaciones de población publicadas por la División de Población de las Naciones Unidas, que reflejan nuevos datos del último censo de población.

Este estudio, realizado por el Grupo del Banco Mundial y liderado por Nada Hamadeh, Catherine Van Rompaey y Eric Metreau, proporciona una valiosa herramienta para medir el desarrollo económico de los países y permite comprender cómo las economías evolucionan y cambian de categoría a lo largo del tiempo. Para obtener información detallada sobre cómo el Grupo del Banco Mundial clasifica a los países por ingresos, se puede acceder al informe completo y la lista completa de economías clasificadas por ingresos, región y estado de préstamo del Banco Mundial en su sitio web oficial.