Mapa de las palabras más usadas en en España según cada Comunidad Autónoma

Cada comunidad autónoma revela su propio léxico y esencia lingüística, mostrando cómo las peculiaridades regionales se reflejan en la forma de comunicarse. Sin embargo, no todo ha sido bien recibido. Muchos usuarios de redes sociales han expresado sus dudas sobre la veracidad de los resultados, argumentando que estas palabras no son las más utilizadas en sus zonas respectivas. Algunos han manifestado su descontento, señalando que el estudio no refleja adecuadamente la realidad lingüística de su comunidad.

Desde el norte hasta el sur del país, las reacciones han sido diversas. En el centro, Castilla y León destaca con términos como 'marchar' o 'pintea', mientras que Castilla-La Mancha se muestra con expresiones como 'mangurrián' o 'rochero'. Madrid, por su parte, no sorprende con la popular expresión 'mazo' como una de las más utilizadas.

El sur presenta una mezcla interesante con 'acho' o 'lambuzo' en Extremadura, 'no ni na', 'quillo' o 'coraje' en Andalucía, y 'pijo' en Murcia. En la Comunitat Valenciana, la polémica surge con palabras como 'mañaco', 'che' y 'desfici'. Las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, y las Islas Baleares también tienen sus propias expresiones características.

El debate sobre la autenticidad de estas palabras ha sido intenso, y muchos argumentan que los propios habitantes son los mejores conocedores de su léxico local. En respuesta, han compartido sus propias expresiones cotidianas, refutando los resultados del estudio.

En Andalucía, el término "quilla/o" es comúnmente usado para dirigirse a alguien, mientras que "coraje" expresa rabia o disgusto. "No ni na" es una peculiar pronunciación de "no ni nada" y equivale a la expresión "anda que no".

En Aragón, "maño" puede referirse a una persona aragonesa o a un chico/a, como se utiliza coloquialmente. "Ir de propio" significa dejar lo que se está haciendo para ir específicamente a realizar algo.

Asturias destaca por las palabras "guaje", utilizada para referirse a un niño o joven, y "prao", que describe cualquier porción de terreno con algo de verde.

En Cantabria, llaman "espáis" a las zapatillas de deporte, aunque el origen de esta expresión es incierto.

Castilla-La Mancha tiene el término "mangurrián" para describir a una persona poco civilizada y de formas toscas, y "rochero" para quienes no paran por casa y consideran las calles su hogar.

Castilla y León emplea "marchar" en lugar de "irse" cuando se refieren a dejar un lugar, y "pintea" para describir una lluvia muy leve.

En Cataluña, "burxar" significa meter el dedo en la llaga o incitar a alguien a revelar algo, y "apa" se utiliza como despedida o como expresión de sorpresa o incredulidad.

En Ceuta, "mojarra" se utiliza para describir a personas que critican o tienen lenguas viperinas.

En la Comunidad Valenciana, "mañaco/a" se refiere a un niño/a, y "ché" es una palabra polivalente que puede expresar alegría, enfado, tristeza o desconcierto.

En Extremadura, "acho" es el diminutivo de "muchacho" y se utiliza frecuentemente. "Lambuzo" describe a alguien que le gusta comer mucho.

En Galicia, la "morriña" expresa el sentimiento de tristeza por estar lejos de la tierra natal o de personas queridas. "Reseso" es la palabra que utilizan para el pan del día anterior.

En las Islas Baleares, "acotxat" se refiere a alguien que está muy tapado por tener frío, y "-pero" se utiliza al final de las frases sin una relación aparente.

En las Islas Canarias, "guagua" es sinónimo de autobús o cualquier vehículo de transporte, y "fleje" se utiliza para referirse a mucha cantidad de algo.

La Rioja utiliza "pantaloneta" para describir al pantalón corto.

Madrid destaca por el uso de "mazo" como una palabra del imaginario común madrileño para expresar "mucho" o "muy".

En Melilla, "masiso" se utiliza para describir a alguien guapo o bien arreglado.

En Murcia, "pijo" tiene distintos significados, desde la indiferencia hacia algo hasta una poca cantidad.

En Navarra, "jarrear" significa llover mucho, y "majico" se refiere a alguien como mono, agradable o simpático.

En el País Vasco, "potear" es el acto de ir de bar en bar y "gaupasa" es salir de fiesta sin volver hasta el día siguiente.

Este estudio ha generado controversia en redes sociales, ya que algunos habitantes han puesto en duda los resultados, asegurando que las palabras no reflejan adecuadamente la realidad lingüística de su comunidad. La diversidad lingüística de España sigue siendo motivo de fascinación y orgullo, y los usuarios continúan debatiendo sobre sus propias expresiones locales.

